Рыженков: Беларусь находится в высокой степени готовности к Евроиграм-2019

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«Спортивная инфраструктура к Евроиграм 2019 года у нас практически готова. Главой государства приняты все необходимые решения по завершению строительства или реконструкции отдельных объектов. Мы имеем достаточное количество гостиниц, деревня для проживания атлетов готова. Осталось доработать вопросы по техническому обеспечению спортобъектов, чтобы качественную телевизионную картинку увидели во всем мире, вопросы безопасности. Можно сказать, Беларусь находится в высокой степени готовности к Евроиграм-2019», — отметил Максим Рыженков.

Он также рассказал, что II Европейские игры планируется провести по 15 видам спорта. Окончательно программа будет утверждена в ближайшее время. В мае текущего года также планируется инспекционный визит комиссии Европейских олимпийских комитетов по проведению Евроигр-2019.

Сегодня в Зале олимпийской славы НОК проходит открытый диалог на тему «Волонтер — душа спорта», приуроченный к подготовке белорусской волонтерской команды для работы на II Европейских играх 2019 года в Беларуси.

В дискуссии участвуют более 100 человек, среди которых министр образования Игорь Карпенко, министр спорта и туризма Александр Шамко, первый секретарь ЦК БРСМ Андрей Беляков. Также участвуют представители волонтерского движения БРСМ «Доброе Сердце» из всех регионов страны, в том числе волонтеры, принимавшие участие в чемпионатах мира и Европы, проходивших в Беларуси в 2014—2016 годах, зимних Олимпийских играх в Сочи.