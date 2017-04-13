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13 апреля 2017, 12:37 | Олимпизм: Европейские игры | БЕЛТА

Шамко: Несколько тысяч волонтеров задействуют при проведении Евроигр-2019

13 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Несколько тысяч волонтеров будут задействованы при проведении II Европейских игр в 2019 году. Об этом сообщил министр спорта и туризма Александр Шамко сегодня во время открытого диалога на тему «Волонтер — душа спорта» в НОК Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

Открытый диалог Волонтер — душа спорта приурочен к подготовке белорусской волонтерской команды для работы на II Европейских играх 2019 года в <span class=error>Беларуси</span>. Увеличить
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Министр отметил, что многое зависит от количества участников Евроигр. «Цифра может достигать нескольких тысяч человек. Это накладывает определенную ответственность на организаторов, так как волонтер должен быть хорошо подготовлен. Он должен знать иностранный язык, хорошо ориентироваться в городе, ответить на какие-то бытовые и спортивные вопросы», — рассказал Александр Шамко.

Роль волонтера при проведении спортивных мероприятий — одна из ключевых, так как от его работы зависит, как воспринимают страну-организатора. По словам министра, в развитии волонтерства в Беларуси сделано немало. С 2012 года количество международных спортивных состязаний увеличилось в три раза. Пять лет назад начинали с 25 турниров, в 2017-м, к примеру, запланированы, и уже некоторые состоялись, более 80 мероприятий. «Опыт у Беларуси в волонтерстве есть неплохой, кроме того, изучили работу добровольных помощников при проведении Олимпийских игр, I Европейских игр в Баку. Так как работа по совершенствованию волонтера должна быть постоянная, поэтому и проводим сегодня открытый диалог. Евроигры 2019 года — прекрасная возможность для молодежи проявить себя», — подчеркнул руководитель ведомства.

Министр также сообщил, что будут приглашаться волонтеры из-за рубежа. «Организаторы предстоящих Евроигр не исключают такой возможности. Есть большой международный пул волонтеров, которые всегда готовы помочь провести любой чемпионат или турнир, обладают опытом волонтерства на Олимпийских играх», — рассказал руководитель спортивного ведомства.

Открытый диалог «Волонтер — душа спорта» приурочен к подготовке белорусской волонтерской команды для работы на II Европейских играх 2019 года в Беларуси. В дискуссии участвуют более ста человек — представители волонтерского движения БРСМ «Доброе Сердце» из всех регионов страны, в том числе волонтеры, принимавшие участие в чемпионатах мира и Европы, проходивших в Беларуси в 2014—2016 годах, зимних Олимпийских играх в Сочи.

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Рыженков: Беларусь находится в высокой степени готовности к Евроиграм-2019

13 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь находится в высокой степени готовности к летним Европейским играм 2019 года. Об этом рассказал сегодня первый заместитель главы Администрации Президента Беларуси, первый вице-президент Национального олимпийского комитета Максим Рыженков в ходе отрытого диалога на тему «Волонтер — душа спорта» в НОК Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.
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