Шамко: Несколько тысяч волонтеров задействуют при проведении Евроигр-2019
13 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Несколько тысяч волонтеров будут задействованы при проведении II Европейских игр в 2019 году. Об этом сообщил министр спорта и туризма Александр Шамко сегодня во время открытого диалога на тему «Волонтер — душа спорта» в НОК Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.
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Министр отметил, что многое зависит от количества участников Евроигр. «Цифра может достигать нескольких тысяч человек. Это накладывает определенную ответственность на организаторов, так как волонтер должен быть хорошо подготовлен. Он должен знать иностранный язык, хорошо ориентироваться в городе, ответить на
Роль волонтера при проведении спортивных мероприятий — одна из ключевых, так как от его работы зависит, как воспринимают
Министр также сообщил, что будут приглашаться волонтеры
Открытый диалог «Волонтер — душа спорта» приурочен к подготовке белорусской волонтерской команды для работы на II Европейских играх 2019 года в Беларуси. В дискуссии участвуют более ста человек — представители волонтерского движения БРСМ «Доброе Сердце» из всех регионов страны, в том числе волонтеры, принимавшие участие в чемпионатах мира и Европы, проходивших в Беларуси в 2014—2016 годах, зимних Олимпийских играх в Сочи.
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