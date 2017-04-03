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https://sport.mail.ru/news/european-games/29291982/
3 апреля 2017, 12:55 | Олимпизм: Европейские игры | БЕЛТА

Шамко: Безвизовый режим будет действовать для гостей Евроигр-2019

3 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Безвизовый режим будет действовать для гостей Европейских игр, которые пройдут в Беларуси в 2019 году, сообщил сегодня журналистам министр спорта и туризма Александр Шамко в пресс-центре БЕЛТА.

<em>3 апреля Минск /Корр. <span class=error>БЕЛТА</span>/. </em>Безвизовый режим будет действовать для гостей Европейских игр которые пройдут в <span class=error>Беларуси</span> в 2019 году сообщил сегодня журналистам министр спорта и туризма Александр <span class=error>Шамко</span> в <nobr>пресс-центре</nobr> <span class=error>БЕЛТА</span>. Увеличить
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«Что касается Евроигр-2019, то, безусловно, безвизовый режим будет принят. В каком объеме он будет действовать — время покажет», — отметил Александр Шамко. При проведении Евроигр используют опыт организации чемпионата мира по хоккею в Минске в 2014 году.

«Такие мероприятия — это еще и возможность продемонстрировать туристический потенциал страны. Туристы не только посещают спортивные мероприятия, но знакомятся со страной», — сказал министр. Александр Шамко подчеркнул, что в целом система приема спортсменов и тренеров, которые сейчас прибывают в Беларусь для участия в международных соревнованиях, хорошо отработана.

«Для них действует упрощенная схема выдачи визы, им не нужно платить пошлину за ее выдачу. Евроигры тоже будут проводиться в льготном режиме с точки зрения оформления виз», — резюмировал он.

Беларусь получила право проведения II Европейских игр (в 2019 году) на 45-м заседании Генеральной ассамблеи Европейских олимпийских комитетов, которое в октябре 2016-го состоялось в Минске. I Европейские игры прошли в июне 2015 года в столице Азербайджана Баку.

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