Шамко: Безвизовый режим будет действовать для гостей Евроигр-2019

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«Что касается Евроигр-2019, то, безусловно, безвизовый режим будет принят. В каком объеме он будет действовать — время покажет», — отметил Александр Шамко. При проведении Евроигр используют опыт организации чемпионата мира по хоккею в Минске в 2014 году.

«Такие мероприятия — это еще и возможность продемонстрировать туристический потенциал страны. Туристы не только посещают спортивные мероприятия, но знакомятся со страной», — сказал министр. Александр Шамко подчеркнул, что в целом система приема спортсменов и тренеров, которые сейчас прибывают в Беларусь для участия в международных соревнованиях, хорошо отработана.

«Для них действует упрощенная схема выдачи визы, им не нужно платить пошлину за ее выдачу. Евроигры тоже будут проводиться в льготном режиме с точки зрения оформления виз», — резюмировал он.

Беларусь получила право проведения II Европейских игр (в 2019 году) на 45-м заседании Генеральной ассамблеи Европейских олимпийских комитетов, которое в октябре 2016-го состоялось в Минске. I Европейские игры прошли в июне 2015 года в столице Азербайджана Баку.