Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/european-games/28281531/
28 декабря 2016, 11:16 | Олимпизм: Европейские игры | БЕЛТА

Кобяков: Евроигры — 2019 пройдут в Беларуси на достойном уровне

28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Европейские игры 2019 года пройдут в Беларуси на достойном уровне. Об этом заявил сегодня премьер-министр Андрей Кобяков на торжественной церемонии вручения госнаград заслуженным людям страны, передает корреспондент БЕЛТА.

<em>28 декабря Минск /Корр. <span class=error>БЕЛТА</span>/. </em>Европейские игры 2019 года пройдут в <span class=error>Беларуси</span> на достойном уровне. Об этом заявил сегодня <nobr>премьер-министр</nobr> Андрей <span class=error>Кобяков</span> на торжественной церемонии вручения <span class=error>госнаград</span> заслуженным людям страны передает корреспондент <span class=error>БЕЛТА</span>. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Открытость Беларуси и ее авторитет на международной спортивной арене позволили привлечь в страну крупнейший континентальный спортивный форум — Вторые Европейские игры 2019 года. Мы уверены, что эти игры пройдут на достойном уровне», — сказал Андрей Кобяков.

Он вручил благодарности Президента тренерам и отметил, что благодаря их труду в текущем году спортсмены пополнили белорусские медальные копилки. В 2016 году они 529 раз поднимались на пьедестал, завоевав 154 золотых, 168 серебряных, 207 бронзовых медалей. Зарегистрировано 70 рекордов Беларуси по разным видам спорта.

Все спортивные новости Беларуси
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Европейских игр

Еще 3 новости  Все новости
14 ноября

Лукашенко рассказал, какой должна быть зарплата в 2017 году

Николай Лукашенко рассказал, кем хочет стать, когда вырастет

Гороскоп на неделю с 26 декабря по 1 января