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«Открытость Беларуси и ее авторитет на международной спортивной арене позволили привлечь в страну крупнейший континентальный спортивный форум — Вторые Европейские игры 2019 года. Мы уверены, что эти игры пройдут на достойном уровне», — сказал Андрей Кобяков.

Он вручил благодарности Президента тренерам и отметил, что благодаря их труду в текущем году спортсмены пополнили белорусские медальные копилки. В 2016 году они 529 раз поднимались на пьедестал, завоевав 154 золотых, 168 серебряных, 207 бронзовых медалей. Зарегистрировано 70 рекордов Беларуси по разным видам спорта.