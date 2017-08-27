Казахстан стал чемпионом мира по кокпару

«Битву» двух соперников, которые не раз встречались на полях разных ипподромов, ждали с самого начала чемпионата. Жеребьевка расположила игроков в разных группах, поэтому до финала кокпаристы не смогли выйти друг против друга.



Отечественные болельщики ждали матча-реванша после разгромного поражения казахстанцев на Всемирных играх кочевников в прошлом году в Кыргызстане.



Казахстанская команда показала, на что способна, с первых секунд финального матча. Уже в первом тайме отечественные кокпаристы завоевали три очка в свою пользу, и только на последних секундах соперникам удалось положить в свою копилку одно очко. Тайм ознаменовался дисквалификациями на пять минут игроков из обеих команд.



Нервы болельщиков были на пределе и во втором тайме, когда две сильнейшие команды не шли на уступки и демонстрировали высочайший уровень мастерства. «Азиатское эль-класико» завершилось победой казахстанских кокпаристов, которые заслуженно вернули себе звание чемпионов.



«Было совсем несложно! Игра была зрелищной и красивой! Настроение отличное!» — поделились эмоциями после игры казахстанские шабандозы.



Казахстанские кокпаристы готовились к встрече с соперниками три месяца и усиленно тренировались перед матчем.



Полный стадион скандировал «Казахстан», «Кыргызстан», а болельщиков призвали быть терпимее и не забывать, что кокпар — это спорт.



В первый день ЧМ по кокпару сильнейшие игроки из Кыргызстана могли не выйти на поле ипподрома, так как мандатная комиссия выявила нарушения. Позже судейская коллегия разрешила кыргызстанцам сыграть с четырьмя подкованными лошадьми.



Победители первого чемпионата мира по кокпару получат 10 миллионов тенге, а обладатели серебряных наград — 5 миллионов тенге.



Бронзовыми призерами ранее стали таджикистанцы, вырвав победу у китайских наездников.