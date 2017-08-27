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https://sport.mail.ru/news/equestrianism/30810425/
27 августа 2017, 16:07 | Летние: Конный спорт | Sports.kz

Казахстан стал чемпионом мира по кокпару

Чемпионами мира по кокпару стали казахстанские шабандозы, обыгравшие команду из Кыргызстана со счетом 4:1.

«Битву» двух соперников, которые не раз встречались на полях разных ипподромов, ждали с самого начала чемпионата. Жеребьевка расположила игроков в разных группах, поэтому до финала кокпаристы не смогли выйти друг против друга.

Отечественные болельщики ждали матча-реванша после разгромного поражения казахстанцев на Всемирных играх кочевников в прошлом году в Кыргызстане.

Казахстанская команда показала, на что способна, с первых секунд финального матча. Уже в первом тайме отечественные кокпаристы завоевали три очка в свою пользу, и только на последних секундах соперникам удалось положить в свою копилку одно очко. Тайм ознаменовался дисквалификациями на пять минут игроков из обеих команд.

Нервы болельщиков были на пределе и во втором тайме, когда две сильнейшие команды не шли на уступки и демонстрировали высочайший уровень мастерства. «Азиатское эль-класико» завершилось победой казахстанских кокпаристов, которые заслуженно вернули себе звание чемпионов.

«Было совсем несложно! Игра была зрелищной и красивой! Настроение отличное!» — поделились эмоциями после игры казахстанские шабандозы.

Казахстанские кокпаристы готовились к встрече с соперниками три месяца и усиленно тренировались перед матчем.

Полный стадион скандировал «Казахстан», «Кыргызстан», а болельщиков призвали быть терпимее и не забывать, что кокпар — это спорт.

В первый день ЧМ по кокпару сильнейшие игроки из Кыргызстана могли не выйти на поле ипподрома, так как мандатная комиссия выявила нарушения. Позже судейская коллегия разрешила кыргызстанцам сыграть с четырьмя подкованными лошадьми.

Победители первого чемпионата мира по кокпару получат 10 миллионов тенге, а обладатели серебряных наград — 5 миллионов тенге.

Бронзовыми призерами ранее стали таджикистанцы, вырвав победу у китайских наездников.

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