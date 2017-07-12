Допинг-контроль спортивных лошадей возобновился на международных стартах в России
МОСКВА, 12 июл —
Р-Спорт. Допинг-контроль спортивных лошадей вновь проходит на международных соревнованиях в России, сообщается в пресс-релизе Федерации конного спорта России (ФКСР).
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На международных соревнованиях по конкуру в
Для работы в рамках международной программы антидопингового контроля и контроля за применением лекарственных препаратов FEI в России аттестованы два специалиста: тестирующий ветеринарный врач Ольга Зибрева из
«Международная организация берет на себя абсолютно все финансовые затраты по взятию допинг-проб: начиная с закупки пробирок, их растаможки, доставки на базу, где будут соревнования, заканчивая оплатой работы врача (его размещение, питание, транспорт), пересылкой и исследованием этих проб в одной из аккредитованных антидопинговых лабораторий. А таких лабораторий в мире всего пять», — рассказал Горовой.
«От федерации не нужно ничего. Взамен с 2016 года на всех международных турнирах под эгидой FEI организация взимает дополнительную плату. Вне зависимости от того, проводится ли
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