Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/equestrianism/30363259/
12 июля 2017, 14:12 | Летние: Конный спорт | Р-Спорт

Допинг-контроль спортивных лошадей возобновился на международных стартах в России

МОСКВА, 12 июл — Р-Спорт. Допинг-контроль спортивных лошадей вновь проходит на международных соревнованиях в России, сообщается в пресс-релизе Федерации конного спорта России (ФКСР).

<em>МОСКВА 12 <span class=error>июл</span> — <nobr>Р-Спорт.</nobr> </em><nobr>Допинг-контроль</nobr> спортивных лошадей вновь проходит на международных соревнованиях в России сообщается в <nobr>пресс-релизе</nobr> Федерации конного спорта России (<span class=error>ФКСР</span>). Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

На международных соревнованиях по конкуру в Санкт-Петербурге, который состоялся в прошедшие выходные, в России стартовала реализация антидопинговой программы Международной федерации конного спорта (FEI), которая была запущена в 2016 году. С этого момента в стране будет проводиться регулярный допинг-контроль спортивных лошадей на международных соревнованиях олимпийских дисциплин конного спорта — конкур, выездка, троеборье.

Для работы в рамках международной программы антидопингового контроля и контроля за применением лекарственных препаратов FEI в России аттестованы два специалиста: тестирующий ветеринарный врач Ольга Зибрева из Санкт-Петербурга и тестирующий техник Ольга Ивченкова из Москвы, руководит программой председатель ветеринарного комитета ФКСР Евгений Горовой.

«Международная организация берет на себя абсолютно все финансовые затраты по взятию допинг-проб: начиная с закупки пробирок, их растаможки, доставки на базу, где будут соревнования, заканчивая оплатой работы врача (его размещение, питание, транспорт), пересылкой и исследованием этих проб в одной из аккредитованных антидопинговых лабораторий. А таких лабораторий в мире всего пять», — рассказал Горовой.

«От федерации не нужно ничего. Взамен с 2016 года на всех международных турнирах под эгидой FEI организация взимает дополнительную плату. Вне зависимости от того, проводится ли допинг-контроль в стране в этот момент или нет. Из данных сборов складывается бюджет, который распределяется между странами, и из него как раз оплачиваются расходы по допинг-контролю в странах», — объяснил он.

Ранее допинг-контроль спортивных лошадей на всех соревнованиях в России проводился московской антидопинговой лабораторией. Однако в ноябре 2015 года независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) обвинила Россию в многочисленных нарушениях антидопинговых правил, и работа московской лаборатории была приостановлена.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Конного спорта

Еще 6 новостей  Все новости
11 июля

Красотка, ушедшая от ливанского миллионера к испанскому футболисту. Фото

Хоккеист: приехал в больницу с аппендицитом – проснулся инвалидом

Овечкин снял рубашку и спел с Boney M на своей свадьбе. Видео