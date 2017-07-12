Допинг-контроль спортивных лошадей возобновился на международных стартах в России

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На международных соревнованиях по конкуру в Санкт-Петербурге, который состоялся в прошедшие выходные, в России стартовала реализация антидопинговой программы Международной федерации конного спорта (FEI), которая была запущена в 2016 году. С этого момента в стране будет проводиться регулярный допинг-контроль спортивных лошадей на международных соревнованиях олимпийских дисциплин конного спорта — конкур, выездка, троеборье.

Для работы в рамках международной программы антидопингового контроля и контроля за применением лекарственных препаратов FEI в России аттестованы два специалиста: тестирующий ветеринарный врач Ольга Зибрева из Санкт-Петербурга и тестирующий техник Ольга Ивченкова из Москвы, руководит программой председатель ветеринарного комитета ФКСР Евгений Горовой.

«Международная организация берет на себя абсолютно все финансовые затраты по взятию допинг-проб: начиная с закупки пробирок, их растаможки, доставки на базу, где будут соревнования, заканчивая оплатой работы врача (его размещение, питание, транспорт), пересылкой и исследованием этих проб в одной из аккредитованных антидопинговых лабораторий. А таких лабораторий в мире всего пять», — рассказал Горовой.

«От федерации не нужно ничего. Взамен с 2016 года на всех международных турнирах под эгидой FEI организация взимает дополнительную плату. Вне зависимости от того, проводится ли допинг-контроль в стране в этот момент или нет. Из данных сборов складывается бюджет, который распределяется между странами, и из него как раз оплачиваются расходы по допинг-контролю в странах», — объяснил он.