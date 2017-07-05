Гинева заняла второе место на турнире по конкуру в Нидерландах

В маршруте CSI1* в две фазы с высотой препятствий до 120 см она на Жужу де Москоу заняла второе место с результатом 28,65 секунды; 0 штрафных очков.

Победителем турнира стал представитель Мексики Эрнесто Кансеко, который на Фюджеро Карлосе показал результат 27,13 секунды; 0 штрафных очков.

Участие в соревнованиях в Арнеме приняли 36 конкурных пар.