Иванова победила на этапе личного чемпионата России по выездке

Победу в Большом призе одержала Элла Иванова на Оболенском с результатом 70,460%.

Второе место заняла Татьяна Дорофеева на Эстете — 68,940%. Третий результат показала Маргарита Сотникова на Санто — 68,380%.

В Переездке Большого приза первая тройка осталась неизменной. Иванова на Оболенском стала первой с результатом 69,980%, Дорофеева на Эстете — второй (68,235%), Сотникова на Санто — третьей (67,392%).