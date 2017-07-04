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https://sport.mail.ru/news/equestrianism/30273722/
4 июля 2017, 9:21 | Летние: Конный спорт | Чемпионат.com

Иванова победила на этапе личного чемпионата России по выездке

В подмосковном конноспортивном комплексе Maxima Stables состоялся этап личного чемпионата России по выездке.

Победу в Большом призе одержала Элла Иванова на Оболенском с результатом 70,460%.

Второе место заняла Татьяна Дорофеева на Эстете — 68,940%. Третий результат показала Маргарита Сотникова на Санто — 68,380%.

В Переездке Большого приза первая тройка осталась неизменной. Иванова на Оболенском стала первой с результатом 69,980%, Дорофеева на Эстете — второй (68,235%), Сотникова на Санто — третьей (67,392%).
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