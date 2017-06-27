Чечина стала третьей на турнире по конкуру в Оломоуце
В Оломоуце (Чехия) прошёл международный турнир по конкуру, в котором приняли участие российские спортсмены Ольга Чечина и Егор Щибрик.
В маршруте CSI3*-W Золотого тура с высотой препятствий до 140 см Чечина на Уэмбли заняла призовое девятое место с результатом 65,37 секунды; 0 штрафных очков.
В маршруте CSI3*-W Золотого тура с высотой препятствий до 140 см в две фазы Ольга на Уэмбли показала третий результат — 34,03 секунды; 0 штрафных очков.
В маршруте CSI U25 EY Cup с высотой препятствий до 140 см Щибрик занял два призовых места. На Карлсберге он стал шестым (62,02 секунды; 0 штрафных очков), а на Чиаре — 11-м (70,57 секунды, 0 штрафных очков). В маршруте CSIJ до 130 см Егор на Лопезе показал шестой результат (62,01 секунды, 0 штрафных очков).
В маршруте
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