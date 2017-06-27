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https://sport.mail.ru/news/equestrianism/30200787/
27 июня 2017, 9:47 | Летние: Конный спорт | Чемпионат.com

Чечина стала третьей на турнире по конкуру в Оломоуце

В Оломоуце (Чехия) прошёл международный турнир по конкуру, в котором приняли участие российские спортсмены Ольга Чечина и Егор Щибрик.

В маршруте CSI3*-W Золотого тура с высотой препятствий до 140 см Чечина на Уэмбли заняла призовое девятое место с результатом 65,37 секунды; 0 штрафных очков.

В маршруте CSI3*-W Золотого тура с высотой препятствий до 140 см в две фазы Ольга на Уэмбли показала третий результат — 34,03 секунды; 0 штрафных очков.

В маршруте CSI U25 EY Cup с высотой препятствий до 140 см Щибрик занял два призовых места. На Карлсберге он стал шестым (62,02 секунды; 0 штрафных очков), а на Чиаре — 11-м (70,57 секунды, 0 штрафных очков). В маршруте CSIJ до 130 см Егор на Лопезе показал шестой результат (62,01 секунды, 0 штрафных очков).

В маршруте CSIJ-A в две фазы с высотой препятствий до 135 см Щибрик на Лопезе стал четвёртым — 26,06 секунды; 0 штрафных очков.
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