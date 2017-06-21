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https://sport.mail.ru/news/equestrianism/30140299/
21 июня 2017, 9:47 | Летние: Конный спорт | Чемпионат.com

Лыбань победила на турнире по выездке в Брно

В Брно (Чехия) состоялся международный турнир по выездке, в котором приняли участие две россиянки — Регина Исачкина и Елизавета Лыбань.

Лыбань на Эрантосе в Командном призе для юношей CDI J заняла третье место с результатом 66,847%.

Исачкина на Сан Оф Мэй Лайф в Малом призе CDI3* также стала третьей — 70,438%. Первые два места занял венгр Роберт Акс. На Катаре он получил оценку 70,614%, на Билане — 70,482%.

В Личном призе для юношей Лыбань на Эрантосе заняла первое место с результатом 70,000%. На Фюрст Малу она показала восьмой результат — 66,272%.
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