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25 мая 2017, 22:52 | Летние: Конный спорт | Чемпионат.com

«Газпром» потратит 200 млн рублей на рекламу на канале «Конный мир»

Транснациональная энергетическая корпорация «Газпром» до конца 2017 года заключит с телеканалом «Конный мир» контракт на оказание услуг по размещению спонсорской и другой рекламы в эфире канала во всех городах вещания на территории Российской Федерации.

Транснациональная энергетическая корпорация <span class=error>Газпром</span> до конца 2017 года заключит с телеканалом Конный мир контракт на оказание услуг по размещению спонсорской и другой рекламы в эфире канала во всех городах вещания на территории Российской Федерации. Увеличить
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Стоимость соглашения составляет 200,248 млн рублей.

Телеканал «Конный мир» был создан по инициативе ОАО «Российские ипподромы» и начал работу в эфире 10 мая 2015 года на базе спутниковой платформы «НТВ Плюс». Отметим, что в 2012 году пост председателя совета директоров «Росипподромов» занял председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер.
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