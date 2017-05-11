Россия и Молдавия договорились о реализации совместной программы развития конного спорта

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Киреев сообщил, что российско-молдавская программа развития конного спорта получила новый импульс по итогам встречи Сечиной с президентом Молдавии Игорем Додоном и его супругой Галиной Додон. В ходе визита российская делегация посетила кишиневскую школу конного спорта и современного пятиборья. В рамках реализации программы сотрудничества воспитанники этой школы пройдут курсы и тренировочные сборы в московской Школе верховой езды. К тренировочному процессу будут подключены лучшие специалисты России, не исключено участие и зарубежных наставников.

«Особое внимание мы уделили вопросу взаимодействия стран по развитию конного спорта. Первая леди Молдавии увлечена этим видом спорта, что было очень позитивно воспринято с нашей стороны. Мы обсудили самые разные форматы обмена опытом и повышения квалификации спортсменов и тренеров России и Молдавии», — рассказал Киреев.

«Курсы и сборы будут проходить по различным видам конного спорта, в том числе конкуру, выездке, троеборью. Ожидается участие нескольких десятков ребят из школы в Кишиневе, многие из которых уже добились успехов в этом виде спорта и имеют награды. Планируется, что наши спортсмены также посетят сборы в Молдавии, чтобы обменяться опытом», — добавил он.

Киреев также сообщил, что в ходе визита в Молдавию стороны договорились о сотрудничестве по целому ряду благотворительных проектов в сфере культуры, образования, а также в социальной сфере — в рамках Благотворительного фонда «Din Suflet», учредителем которого является Галина Додон.

Как ранее сообщал Киреев, ФКСР в новом олимпийском цикле намерена усилить работу по внедрению в международное сообщество профессионалов и любителей конного спорта. По его словам, от этого зависит имидж российского конного спорта в целом и повышение статуса ФКСР на мировой арене. Марина Сечина была избрана президентом Федерации конного спорта России в декабре 2016 года.