Россия и Молдавия договорились о реализации совместной программы развития конного спорта
МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Президент Федерации конного спорта России (ФКСР) Марина Сечина в ходе визита в столицу Молдавии Кишинев достигла договоренности о сотрудничестве по реализации программы развития конного спорта двух стран. Об этом ТАСС заявил
вице-президент ФКСР Руслан Киреев.
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«Особое внимание мы уделили вопросу взаимодействия стран по развитию конного спорта. Первая леди Молдавии увлечена этим видом спорта, что было очень позитивно воспринято с нашей стороны. Мы обсудили самые разные форматы обмена опытом и повышения квалификации спортсменов и тренеров России и Молдавии», — рассказал Киреев.
«Курсы и сборы будут проходить по различным видам конного спорта, в том числе конкуру, выездке, троеборью. Ожидается участие нескольких десятков ребят из школы в Кишиневе, многие из которых уже добились успехов в этом виде спорта и имеют награды. Планируется, что наши спортсмены также посетят сборы в Молдавии, чтобы обменяться опытом», — добавил он.
Киреев также сообщил, что в ходе визита в Молдавию стороны договорились о сотрудничестве по целому ряду благотворительных проектов в сфере культуры, образования, а также в социальной сфере — в рамках Благотворительного фонда «Din Suflet», учредителем которого является Галина Додон.
Как ранее сообщал Киреев, ФКСР в новом олимпийском цикле намерена усилить работу по внедрению в международное сообщество профессионалов и любителей конного спорта. По его словам, от этого зависит имидж российского конного спорта в целом и повышение статуса ФКСР на мировой арене. Марина Сечина была избрана президентом Федерации конного спорта России в декабре 2016 года.
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