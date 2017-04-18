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https://sport.mail.ru/news/equestrianism/29463509/
18 апреля 2017, 10:57 | Летние: Конный спорт | Чемпионат.com

Щибрик победил на турнире по конкуру в Германии

Российский спортсмен Егор Щибрик успешно выступил на международном турнире по конкуру CSIYH1* — Eschweiler Young Masters.

В маршруте 115 см он на Титусе Зет занял первое место с результатом 80,49 секунды; 0 штрафных очков.

В маршруте CSI-J с высотой препятствий до 130 см Егор на Карлсберге стал вторым (63,56 секунды; 0 штрафных очков), а на Лопесе — четвёртым (65,11 секунды; 0 штрафных очков).

В маршруте CSIYH1* с высотой препятствий до 115 см для лошадей пяти лет Щибрик на Титусе Зет показал восьмой результат (73,12 секунды; 0 штрафных очков), а в маршруте CSI2* Золотого тура с высотой препятствий до 130 см он на Каталане стал седьмым (62,14 секунды; 0 штрафных очков).

В маршруте CSIYH1* в две фазы с высотой препятствий до 115 см для лошадей пяти лет Егор на Титусе Зет занял третье место (30,57 секунды; 0 штрафных очков).
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