Щибрик победил на турнире по конкуру в Германии

В маршруте 115 см он на Титусе Зет занял первое место с результатом 80,49 секунды; 0 штрафных очков.

В маршруте CSI-J с высотой препятствий до 130 см Егор на Карлсберге стал вторым (63,56 секунды; 0 штрафных очков), а на Лопесе — четвёртым (65,11 секунды; 0 штрафных очков).

В маршруте CSIYH1* с высотой препятствий до 115 см для лошадей пяти лет Щибрик на Титусе Зет показал восьмой результат (73,12 секунды; 0 штрафных очков), а в маршруте CSI2* Золотого тура с высотой препятствий до 130 см он на Каталане стал седьмым (62,14 секунды; 0 штрафных очков).

В маршруте CSIYH1* в две фазы с высотой препятствий до 115 см для лошадей пяти лет Егор на Титусе Зет занял третье место (30,57 секунды; 0 штрафных очков).