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17 апреля 2017, 9:34 | Летние: Конный спорт | Чемпионат.com

Максакова поднялась на четвёртую строчку в юношеском рейтинге FEI по выездке

Международная федерация конного спорта опубликовала новый рейтинг по выездке.

В зачёте для юношей россиянка Александра Максакова поднялась на четвёртую строчку, её соотечественница Ольга Иванова — на 27-ю. Лидером является немка Анна-Кристина Аббелен.

Рейтинг Международной федерации конного спорта. Выездка. Юноши
1 (1). Анна-Кристина Аббелен (Германия) — 1827.
2 (2). Леони Рихтер (Германия) — 1792.
3 (3). Жасмин де Коейер (Нидерланды) — 1759.

4 (6). Александра Максакова (Россия) — 1735…
27 (67). Ольга Иванова (Россия) — 1411.
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