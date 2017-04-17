Максакова поднялась на четвёртую строчку в юношеском рейтинге FEI по выездке
Международная федерация конного спорта опубликовала новый рейтинг по выездке.
В зачёте для юношей россиянка Александра Максакова поднялась на четвёртую строчку, её соотечественница Ольга Иванова — на 27-ю. Лидером является немка
Рейтинг Международной федерации конного спорта. Выездка. Юноши
1 (1).
2 (2). Леони Рихтер (Германия) — 1792.
3 (3). Жасмин де Коейер (Нидерланды) — 1759.
…
4 (6). Александра Максакова (Россия) — 1735…
27 (67). Ольга Иванова (Россия) — 1411.
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