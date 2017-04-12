Аржаева одержала три победы на турнире по выездке в Нидерландах

В Предварительном призе (дети) Ольга Аржаева на Роналдиньо заняла первое место (72,115%), Елизавета Самойленко на Шуельман’c Хите стала третьей (70,449%), Мария Шемакова на Виолите — шестой (68,590%).



В Командном призе (дети) вновь победила Аржаева на Роналдиньо (71,833%). Самойленко на Шуельман’c Хите — пятая (67,333%), Шемакова на Виолите — седьмая (64,056%).



В Личном призе (дети) россиянки заняли весь пьедестал почёта. Победила Аржаева на Роналдиньо (73,385%), Шемакова на Виолите стала второй (68,906%), Самойленко на Шуельман’c Хите — третьей (68,646%) сообщает официальный сайт ФКСР.