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https://sport.mail.ru/news/equestrianism/29385292/
11 апреля 2017, 9:28 | Летние: Конный спорт | Чемпионат.com

Аржаева поднялась на 2-ю строчку в рейтинге FEI по выездке в зачёте для детей

Международная федерация конного спорта опубликовала новый рейтинг по выездке.

В зачёте для детей лидирует россиянка Екатерина Аристова. Вторую и третью позиции также занимают россиянки — Ольга Аржаева и Елизавета Самойленко соответственно.

Рейтинг Международной федерации конного спорта. Выездка. Дети
1 (1). Екатерина Аристова (Россия) — 1737.
2 (-). Ольга Аржаева (Россия) — 1702.
3 (4). Елизавета Самойленко (Россия) — 1648.
4 (2). Алессия Вольпини (Италия) — 1616.
5 (3). Таисия Русакова (Россия) — 1591.
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