Аржаева поднялась на 2-ю строчку в рейтинге FEI по выездке в зачёте для детей

В зачёте для детей лидирует россиянка Екатерина Аристова. Вторую и третью позиции также занимают россиянки — Ольга Аржаева и Елизавета Самойленко соответственно.



Рейтинг Международной федерации конного спорта. Выездка. Дети

1 (1). Екатерина Аристова (Россия) — 1737.

2 (-). Ольга Аржаева (Россия) — 1702.

3 (4). Елизавета Самойленко (Россия) — 1648.

4 (2). Алессия Вольпини (Италия) — 1616.

5 (3). Таисия Русакова (Россия) — 1591.