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https://sport.mail.ru/news/equestrianism/29346108/
7 апреля 2017, 10:26 | Летние: Конный спорт | Чемпионат.com

Афрамеева поднялась на 43-ю строчку в рейтинге FEI по выездке

Международная федерация конного спорта опубликовала новый рейтинг по выездке, в котором россиянка Марина Афрамеева поднялась на 43-ю строчку.

Её соотечественница Инесса Меркулова располагается на восьмой позиции. Лидирует представительница Германии Изабель Верт.

Рейтинг Международной федерации конного спорта. Выездка
1 (1). Изабель Верт (Германия) — 3017.
2 (2). Кристина Броринг-Шпрее (Германия) — 2821.
3 (3). Дороти Шнайдер (Германия) — 2704.

8 (8). Инесса Меркулова (Россия) — 2339.
43 (44). Марина Афрамеева (Россия) — 1871.
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