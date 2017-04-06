Лобач и Щибрик заняли вторые места на турнире по конкуру в Испании

В маршруте CSI1* Бронзового тура с высотой препятствий до 115 см Александр Лобач на Вива Лави занял второе место (56,72 секунды; 0 штрафных очков). Борис Ротенберг на Йогано ван Шерпен Дондер стал шестым (65,23 секунды; 0 штрафных очков), а на Цесаре — седьмым (66,56 секунды; 0 штрафных очков).



Вероника Щекотурова на Кул Плежер в маршруте CSI1* Бронзового тура 2 с высотой препятствий до 125 см заняла третье место (53,42 секунды; 0 штрафных очков), Александра Виноградова на Хайзере — шестое (57,02 секунды; 0 штрафных очков), а Софья Щекотурова — 12-е (60,50 секунды; 0 штрафных очков).



В маршруте CSI1* Бронзового тура 4 с высотой препятствий до 140 см Егор Щибрик на Карлсберге показал второй результат (39,37 секунды; 0 штрафных очков), Юлия Аладушкина на Кондоре — седьмой (42,99 секунды; 4 штрафных очка).

Владимир Туганов на Саспенс Флореваль в маршруте CSI3* Золотого тура 4 с высотой препятствий до 150 см стал шестым (44,41 секунды; 0 штрафных очков).