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30 марта 2017, 9:43 | Летние: Конный спорт | Чемпионат.com

Щибрик победил на турнире по конкуру в Испании

В Испании продолжается международный турнир по конкуру Spring MET 2017 — Tour III.

Россиянин Егор Щибрик одержал победу в соревнованиях CSI1*. В маршруте 125 см он на Людвиге Либерти показал результат 33,88 секунды; 0 штрафных очков.

Второй стала британка Кармен Эдвардс на Твиннинг Хилл (39,36 секунды; 0 штрафных очков), третьей — швейцарка Стелла Трюмпи на Хиро Росхоеве (39,45 секунды; 0 штрафных очков).

Россиянка Арина Дельдинова на Дейстере заняла 17-е место — 45,90 секунды; 0 штрафных очков.
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