Макнами стала первой российской судьей по выездке пятой категории

С 1 июля 2017 года Макнами получит право обслуживать такие турниры, как финалы Кубка мира, чемпионаты мира, Всемирные конные игры и Олимпиады.

В мире сейчас насчитывается 36 судей по выездке, имеющих право работать на турнирах пятой категории.