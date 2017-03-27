Макнами стала первой российской судьей по выездке пятой категории
МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Судья по выездке Ирина Макнами стала первой россиянкой, которой присвоена пятая категория. Такое решение приняла Международная федерация конного спорта (FEI), сообщает
пресс-служба Федерации конного спорта России.
С 1 июля 2017 года Макнами получит право обслуживать такие турниры, как финалы Кубка мира, чемпионаты мира, Всемирные конные игры и Олимпиады.
В мире сейчас насчитывается 36 судей по выездке, имеющих право работать на турнирах пятой категории.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter