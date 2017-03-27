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27 марта 2017, 13:09 | Летние: Конный спорт | ТАСС

Макнами стала первой российской судьей по выездке пятой категории

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Судья по выездке Ирина Макнами стала первой россиянкой, которой присвоена пятая категория. Такое решение приняла Международная федерация конного спорта (FEI), сообщает пресс-служба Федерации конного спорта России.

С 1 июля 2017 года Макнами получит право обслуживать такие турниры, как финалы Кубка мира, чемпионаты мира, Всемирные конные игры и Олимпиады.

В мире сейчас насчитывается 36 судей по выездке, имеющих право работать на турнирах пятой категории.
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