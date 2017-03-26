ФКСР в конце весны-начале лета возобновит антидопинговый контроль лошадей
МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Возобновление взятия допинг- проб у лошадей в России планируется провести в конце весны- начале лета. Об этом сообщил главный ветеринарный врач сборной команды России по конному спорту Евгений Горовой, слова которого приводит
пресс-служба Федерации конного спорта в России.
«Порядка семи лет назад у нас была организована большая и очень эффективная работа по контролю допинга среди лошадей на территории Российской Федерации. Теперь все российские спортсмены, как и лошади, должны проходить
«Сейчас мы получили 50 наборов для отбора
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