ФКСР в конце весны-начале лета возобновит антидопинговый контроль лошадей

«Порядка семи лет назад у нас была организована большая и очень эффективная работа по контролю допинга среди лошадей на территории Российской Федерации. Теперь все российские спортсмены, как и лошади, должны проходить допинг-контроль в аккредитованных лабораториях за границей. И о конном спорте никто не вспоминает. Пока РУСАДА не заслужит доверия у WADA и, что самое главное, не вернет свой статус, возобновление допинг-контроля лошадей на российских соревнованиях невозможно», — сказал Горовой.

«Сейчас мы получили 50 наборов для отбора допинг-проб, они в данный момент находятся на таможне в Санкт-Петербурге. Таким образом, первый шаг по возобновлению допинг-контроля в России сделан. Наборы получены, ответственный человек назначен, в Международной федерации конного спорта они апробированы и аттестованы. Если все пройдет удачно, в конце весны-начале лета на территории Москвы на международных соревнованиях мы планируем проведение отбора первых допинг-проб», — добавил он.