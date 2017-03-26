Всадницу Лосеву дисквалифицировали на полгода за жестокое обращение с лошадью

В ФКСР обратились спортсмены из КСК «Ромашково» Московской области, которые предоставили в качестве доказательств вины Лосевой видеозапись и фотографии.



«Лосева в своём заявлении в ФКСР признала свою вину, дала обещание не совершать подобных действий по отношению к лошади и просила рассмотреть данный вопрос в своё отсутствие», — говорится в заявлении на офсайте ФКСР.