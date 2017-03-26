Всадницу Лосеву дисквалифицировали на полгода за жестокое обращение с лошадью
Федерация конного спорта России приняла решение дисквалифицировать на полгода начиная с 21 марта всадницу Светлану Лосеву по причине жестокого обращения с лошадью, сообщает
пресс-служба организации.
В ФКСР обратились спортсмены из КСК «Ромашково» Московской области, которые предоставили в качестве доказательств вины Лосевой видеозапись и фотографии.
«Лосева в своём заявлении в ФКСР признала свою вину, дала обещание не совершать подобных действий по отношению к лошади и просила рассмотреть данный вопрос в своё отсутствие», — говорится в заявлении на офсайте ФКСР.
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