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https://sport.mail.ru/news/equestrianism/29208740/
26 марта 2017, 20:45 | Летние: Конный спорт | Чемпионат.com

Всадницу Лосеву дисквалифицировали на полгода за жестокое обращение с лошадью

Федерация конного спорта России приняла решение дисквалифицировать на полгода начиная с 21 марта всадницу Светлану Лосеву по причине жестокого обращения с лошадью, сообщает пресс-служба организации.

В ФКСР обратились спортсмены из КСК «Ромашково» Московской области, которые предоставили в качестве доказательств вины Лосевой видеозапись и фотографии.

«Лосева в своём заявлении в ФКСР признала свою вину, дала обещание не совершать подобных действий по отношению к лошади и просила рассмотреть данный вопрос в своё отсутствие», — говорится в заявлении на офсайте ФКСР.
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