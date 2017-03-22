Крашевич: Госпожа удача была на моей стороне

Соревнования проходили в напряжённой борьбе, и зрители до последних минут не знали, кто же займёт первое место в общем зачёте. Две главные претендентки на победу — Виктория Крашевич и Валерия Полуда — преодолели самый сложный маршрут без штрафных баллов, и чемпионка определилась только по результатам перепрыжки. Победительницей соревнований в группе А в итоге стала Виктория Крашевич, получившая и кубок, и памятные призы, и аплодисменты зрителей.



— Виктория, расскажите, какие эмоции вы испытывали после победы?

— Только положительные. А какие они ещё могут быть в таком случае (улыбается)?



— Как оцените сложность заключительного маршрута соревнований?

— Он действительно оказался довольно сложным. Курс-дизайнеры обычно ставят их так, чтобы по итогам было восемь-десять нулей, а на этот раз их оказалось всего два. Некоторые участники соревнований сделали по случайному повалу и не попали в перепрыжку. В такие ситуации часто вмешивается и госпожа удача, которая в тот день была на мой стороне. Знаете, иногда лошадь только дотронется до барьера, и он падает. А иногда хорошо ударит, а жердь стоит. Кому-то везёт, кому-то — нет.

— Волновались ли вы, когда поняли, что попали в перепрыжку со своей главной соперницей в борьбе за первое место в общем зачёте?

— Естественно, волнение было — это нормально для спортсмена. Но потом Валерия Полуда, которая ехала первой, сделала два повала. И это дало мне возможность немного успокоиться. Если бы она отпрыгала чисто, то волнения и напряжения было бы куда больше. А сделав два повала, она дала мне большую фору. В связи с этим я приняла стратегическое решение: ехать более спокойно, не на скорость, а на чистоту. Это дало мне существенное преимущество. Можно было и норму времени не соблюсти: один штрафной балл — это не страшно. Поэтому я не рисковала, ехала более спокойно и победила.



— В субботу трибуны были заполнены зрителями. Вам это помогало или с непривычки доставляло неудобства?

— Скорее доставляло неудобства, потому что мой конь очень сильно реагирует на людей. А у наших зрителей пока не развита культура поведения на соревнованиях. Люди шумят, шуршат пакетами, дети бегают, кричат. А это же всё очень опасно. Если лошадь отвлеклась, посмотрела не туда, будет повал, в лучшем случае. А в худшем можно и упасть, получить травму. Так что судейская бригада должна предупреждать зрителей.

Когда прыгаешь за границей, все зрители понимают, что лошадь нельзя отвлекать, шуметь, фотографировать со вспышкой. Мы тоже постепенно идём к этому, позитивные изменения есть. Раньше поведение людей на трибунах было очень большой проблемой, но сейчас многие понимают, что нужно вести себя аккуратнее — всё приходит с опытом. Жаль, что зрители пока не очень часто посещают конные мероприятия и не очень хорошо знакомы с правилами поведения на соревнованиях. Впрочем, на Кубке всё было в рамках нормы: манеж большой, трибуны удалены, так что всё прошло относительно спокойно. Я не видела, чтобы кому-то из участников болельщики сильно мешали.

— У вас есть какой-то способ, как успокоить своего коня, подготовить его к выступлению перед полными трибунами?

— Как я уже сказала, мой основной конь живо реагирует на людей, так что меня полные трибуны зрителей всегда заставляют насторожиться. В таких случаях, даже когда дают сигнал колокола, я немного проезжаю вдоль трибун, чтобы конь увидел людей. Когда он посмотрит, привыкнет к такой обстановке, то ведёт себя чуть спокойнее.



— На Кубке Московской области у вас были ещё какие-то лошади кроме основной?

— Да, кроме основного коня у меня было ещё два молодых. Молодые лошади попали ко мне в работу совсем недавно — я начала на них выступать только с января. В принципе я осталась довольна их результатами, потому что одна молодая лошадь — очень сложная, претензии к ней минимальные. Не подвёл и второй конь: я выиграла на нём основной конкур, а в общем зачёте осталась на втором-третьем месте — я осталась довольна.



— Не все всадники любят зимний конкур в закрытых помещениях, многие с нетерпением ждут старта летнего сезона. Как вы к этому относитесь?

— Лето любят все, и я тоже (улыбается). Но каких-то сложностей с зимним конкуром у меня нет. В Maxima Stables очень большой, комфортный манеж, так что разница особенно не чувствуется. Проблемы и неудобства возникают, когда манеж маленький, а здесь проблем нет. Разве что предманежник бы чуть побольше. Когда прыгаешь большие маршруты — не очень удобно готовиться. Да и в маленьком пространстве рядом бывают разные лошади, порой довольно агрессивные.

— На каком из предварительных этапов Кубка вы выступали?

— Я выступала на втором этапе. График подготовки наших лошадей строится таким образом, что у нас по одному старту в месяц — в январе, феврале и марте. В соответствии с графиком нам было удобнее приехать на второй этап. К первому лошади были не готовы.