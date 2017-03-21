Терещенко заняла второе место на турнире по конкуру в Испании

17 марта Стефания Бузыканова на Еврокомерс Панама заняла восьмое место в рамках соревнований CSI1* в маршруте 125 см (40,98 секунды; 0 штрафных очков).



Олеся Терещенко на Коммон Сенс в маршруте 130 см показала второй результат (67,82 секунды; 0 штрафных очков), а Полина Пригожина на Брунетти — 10-й (75,74 секунды; 0 штрафных очков).



18 марта в соревнованиях CSI2* Мария Бибикова на Зизу заняла четвёртое место в маршруте 130 см (48,66 секунды; 0 штрафных очков), Сергей Хомашко на Клеардэй стал 10-м (54,13 секунды; 0 штрафных очков).

В турнире CSI1* Терещенко заняла два призовых места в маршруте 125 см. На Селестиалс Селебрейшн она стала третьей (53,56 секунды), а на Сентиле — седьмой (57,57 секунды). Вероника Щекотурова на Корнетте — четвёртая (54,80), Александра Виноградова на Красс Клауси — девятая (58,24 секунды), Арина Дельдинова на Хане — 10-я (58,71 секунды), Валентин Виноградов на Коррадо — 14-й (60,52 секунды).