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20 марта 2017, 9:25 | Летние: Конный спорт | Чемпионат.com

Виноградова победила на турнире по конкуру в Испании

В Оливе (Испания) продолжается международный турнир CSI1* по конкуру.

В маршруте 110 см россиянка Александра Виноградова на Хэйзер одержала победу с результатом 56,98 секунды; 0 штрафных очков. Второй стала представительница Ирландии Анабель Хеффрон на Бруклине — 60,09; 0 штрафных очков. Третий результат продемонстрировала британка Эмма Холмс на Чекалюкс — 61,10 секунды; 0 штрафных очков.

Россиянин Александр Лобач на Вива Лави Эйч стал седьмым (63,97 секунды; 0 штрафных очков), его соотечественница София Щекотурова на Торесе — 13-й (66,68 секунды; 0 штрафных очков).
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