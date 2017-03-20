Виноградова победила на турнире по конкуру в Испании

В маршруте 110 см россиянка Александра Виноградова на Хэйзер одержала победу с результатом 56,98 секунды; 0 штрафных очков. Второй стала представительница Ирландии Анабель Хеффрон на Бруклине — 60,09; 0 штрафных очков. Третий результат продемонстрировала британка Эмма Холмс на Чекалюкс — 61,10 секунды; 0 штрафных очков.



Россиянин Александр Лобач на Вива Лави Эйч стал седьмым (63,97 секунды; 0 штрафных очков), его соотечественница София Щекотурова на Торесе — 13-й (66,68 секунды; 0 штрафных очков).