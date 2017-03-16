Белова заняла пятое место на турнире по конкуру в Италии
Россиянка Наталья Белова выступила на международном турнире по конкуру CSI3* With friends tour/CSIYH1* в
Горла-Миноре (Италия).
В маршруте 135 см она на Фердинанде заняла пятое место с результатом 36,82 секунды; 0 штрафных очков. Первый результат продемонстрировал латвиец Кристапс Неретниекс на Баккаратце — 32,89 секунды; 0 штрафных очков.
В маршруте 140 см Белова на Меркури стала 12-й с результатом 36,12 секунды; 0 штрафных очков. Первенствовала британка Джули Эндрюз на Айртоне — 29,80 секунды; 0 штрафных очков.
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