Белова заняла пятое место на турнире по конкуру в Италии

В маршруте 135 см она на Фердинанде заняла пятое место с результатом 36,82 секунды; 0 штрафных очков. Первый результат продемонстрировал латвиец Кристапс Неретниекс на Баккаратце — 32,89 секунды; 0 штрафных очков.



В маршруте 140 см Белова на Меркури стала 12-й с результатом 36,12 секунды; 0 штрафных очков. Первенствовала британка Джули Эндрюз на Айртоне — 29,80 секунды; 0 штрафных очков.