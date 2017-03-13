В «Московском Поло Клубе» впервые прошёл чемпионат России по поло на снегу

В турнире приняла участие команда из «Поло Клуба Ветэ» (Швейцария), в состав которой вошли президент федерации конного поло Швейцарии Мартин Люгинбюль (гандикап 2), а также Норман Уотсон (-1) и Саша Пикте (1). За российскую команду выступили директор «Московского Поло Клуба» и игрок с самым высоким гандикапом в России Михаил Родзянко (3), Егор Заостровцев (1) и Екатерина Тюрина (-1).



На протяжении всего первого чаккера россияне удерживали инициативу и выиграли период со счётом 4:2. Во втором чаккере швейцарцы поменяли стратегию и в итоге сократили отставание на одно очко. Третий чаккер начался в створе ворот москвичей и счёт сразу же сравнялся. По окончании третьего чаккера швейцарцам всё же удалось вырваться вперёд со счётом 6:4. В последнем периоде команда «Московского Поло Клуба» забила ещё один гол, но швейцарцы вновь ответили стремительной голевой контратакой.



На последних секундах четвёртого чаккера российской команде удалось сократить счёт до 6:7, но победа всё же досталась швейцарцам.

«Это был очень успешный и интересный зимний сезон. Год только начался, а мы провели уже третий международный турнир и летом снова ждём команды из Франции, Швейцарии и США. Мы рады такому интересу со стороны иностранных игроков и счастливы, что вносим свою лепту в спортивный туризм в России», — сказал Алексей Родзянко.