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28 февраля 2017, 9:27 | Летние: Конный спорт | Чемпионат.com

Туганов стал пятым на турнире по конкуру в Катаре

Российский спортсмен Владимир Туганов успешно выступил на международном турнире CSI5* по конкуру в Катаре.

В маршруте 150 см он на Синфони занял пятое место с результатом 66,96 секунды; 0 штрафных очков. Победил представитель Саудовской Аравии Рамзи Хамада Аль-Духами на Гарлик Ви Эйч Капельхоф (62,80 секунды; 0 штрафных очков).

В маршруте 145 см Туганов на Синфони стал восьмым (28,90 секунды; 0 штрафных очков). Первое место занял колумбиец Андрес Пеналоса на Тенор Де Рует (25,19 секунды; 0 штрафных очков).

В маршруте 155 см Владимир на Конфидент оф Виктори показала четвёртый результат — 42,48 секунды; 4 штрафных очка. Победил итальянец Эмануэль Гаудиано на Чалоу (41,05 секунды; 0 штрафных очков).
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