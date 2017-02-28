Туганов стал пятым на турнире по конкуру в Катаре
Российский спортсмен Владимир Туганов успешно выступил на международном турнире CSI5* по конкуру в Катаре.
В маршруте 150 см он на Синфони занял пятое место с результатом 66,96 секунды; 0 штрафных очков. Победил представитель Саудовской Аравии Рамзи Хамада
В маршруте 145 см Туганов на Синфони стал восьмым (28,90 секунды; 0 штрафных очков). Первое место занял колумбиец Андрес Пеналоса на Тенор Де Рует (25,19 секунды; 0 штрафных очков).
В маршруте 155 см Владимир на Конфидент оф Виктори показала четвёртый результат — 42,48 секунды; 4 штрафных очка. Победил итальянец Эмануэль Гаудиано на Чалоу (41,05 секунды; 0 штрафных очков).
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