Туганов стал пятым на турнире по конкуру в Катаре

В маршруте 150 см он на Синфони занял пятое место с результатом 66,96 секунды; 0 штрафных очков. Победил представитель Саудовской Аравии Рамзи Хамада Аль-Духами на Гарлик Ви Эйч Капельхоф (62,80 секунды; 0 штрафных очков).



В маршруте 145 см Туганов на Синфони стал восьмым (28,90 секунды; 0 штрафных очков). Первое место занял колумбиец Андрес Пеналоса на Тенор Де Рует (25,19 секунды; 0 штрафных очков).



В маршруте 155 см Владимир на Конфидент оф Виктори показала четвёртый результат — 42,48 секунды; 4 штрафных очка. Победил итальянец Эмануэль Гаудиано на Чалоу (41,05 секунды; 0 штрафных очков).