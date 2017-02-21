Команды из России и Швейцарии приняли участие в Moscow Snow Polo Cup

За команду «Поло Клуба Ветэ» (Polo Club de Veytay, Швейцария) сыграли Мани Раджай (гандикап 0), Кристофер Тремеж (-1), Александр Патютко (-1). В состав команды «СтандАрт» вошли Виктор Перно (0), Фредрик Альсен Берг (-1), Саймон Люгинбюль (2).



«Московский Поло Клуб» был представлен двумя командами. Игроки первой выступали в синей форме: Борис Асоев (1), Егор Заостровцев (1), Марина Белякова (-2). За вторую команду в оранжевой форме сыграли: Екатерина Тюрина (-1), Александра Родзянко (-1), Михаил Родзянко (директор «Московского Поло Клуба» и игрок с самым высоким гандикапом в России — 3 балла)



Первыми на поле вышли команды «Поло Клуба Ветэ» и «Московский Поло Клуб-1». По итогам трёх чаккеров счёт составил 6:2 в пользу хозяев поля.

Во втором матче сразились команды «Московский Поло Клуб-2» и «СтандАрт». Сильнее оказались гости — 6:5.



«Синяя» команда «Московского Поло Клуба» и команда «СтандАрт» разделили переходящий кубок турнира Moscow Snow Polo Cup. Лучшим игроком была признана Александра Родзянко, а Азтека, на которой она играла, — лучшим поло-пони.