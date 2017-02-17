«Приятные сюрпризы». Главные события в конном календаре года
Генеральный директор Maxima Equisport — о Кубке Победы, Кубке Льва Яшина и других важных событиях, которые ждут конный спорт в 2017-м.
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Первый год нового олимпийского цикла почти во всех видах спорта проходит весьма спокойно с точки зрения серьёзных спортивных мероприятий. Но только не в российском конном спорте! Сезон-2017 будет изобиловать стартами высокого уровня и любопытными новшествами, вроде Кубка Победы или Кубка Льва Яшина. Более подробно о соревновательном календаре и его новинках корреспонденту «Чемпионата» рассказала генеральный директор Maxima Equisport Галина Аралова.
— Галина, в первую очередь расскажите о ключевых стартах сезона. На каких турнирах будут выступать лучшие российские спортсмены?
— Первый ключевой старт сезона — это международные соревнования для юношей, юниоров и детей, которые пройдут в мае. А сразу за ними состоится и первенство России. То есть юные всадники смогут в рамках своеобразного двухнедельного турне принять участие как во всероссийских, так и в международных соревнованиях. Кроме того, это будет отборочный турнир к первенству Европы, ребята будут бороться за лицензии, а весь старший тренерский состав сборной будет наблюдать за их выступлениями.
В выездке главным стартом сезона для взрослых всадников будет личный чемпионат России, который пройдёт в конце июня. В нём будут принимать участие лучшие всадники групп «А» и «Б» — Большого и малого приза. А что касается конкура, то это, конечно, сентябрьские двухнедельные международные соревнования — турнир уровня 2* с солидными призовыми. Мы проводили его в прошлом году и хотим, чтобы он стал для нас ежегодной опорной точкой. Здесь будут выступать и российские
— С главными стартами года всё понятно. Какие ещё турниры в 2017 году вы считаете выделяющимися на общем фоне?
— В первую очередь стоит сказать о новшестве. 9 мая мы будем проводить турнир «Кубок Победы». Это всероссийский старт по конкуру и выездке с большим призовым фондом. Мы планируем сделать соревнования, посвящённые окончанию Великой Отечественной войны, ежегодными. Полагаю, всадников ждут приятные сюрпризы.
Второе, что хочется отметить, — это турнир Maxima Cup, как по конкуру, так и по выездке. Чтобы приехать на финал, необходимо принять участие лишь в одном этапе. А эти этапы может провести любой клуб, не только наш. Поэтому всадники из регионов спокойно могут отобраться
— Насколько большое внимание в 2017 году будет уделяться молодым лошадям и всем мероприятиям, которые с ними связаны?
— Мы продолжим свою политику в этом направлении. Будем организовывать и шоу молодых лошадей в сентябре, и ярмарки, ближайшая из которых состоится в апреле, а также соревнования для молодых лошадей и сборы. На территории Maxima Stables пройдёт и Кубок России среди молодых лошадей, и три международных старта. При этом участие в них смогут принять не только коннозаводчики, но и всадники, которые хотят испытать своих молодых лошадей и получить оценки международных судей.
— А что по поводу развлекательных соревнований? Того же конкурного биатлона?
— Практически во все свои соревнования, особенно по конкуру, мы включали так называемый шоу-конкур: это либо всем полюбившийся конкурный биатлон, либо всевозможные эстафеты. Это было интересно и всадникам, и зрителям. Поэтому подобную практику мы, безусловно, продолжим и в 2017 году.
Также у нас есть и новый проект — Кубок легенд. Соревнования будут состоять из нескольких этапов, каждый из которых будет посвящён известным людям в спорте. Пока проект находится на стадии детальной проработки, но уже сейчас можно говорить о том, что первый этап будет посвящён Льву Яшину. И мы будем включать в программу соревнований
— Нельзя не отметить, что в календаре есть и Russian Mini Cup, в рамках которого соревнуются юные всадники на пони.
— Да, но в этом году мы решили немного изменить формат его проведения. Финал соревнований в этот раз состоится в конце июня. То есть у всадников есть лишь полгода, чтобы выполнить квалификацию. Но в дальнейшем мы будем начинать Russian Mini Cup в сентябре, чтобы он заканчивался в июне — это будет гораздо удобнее для всадников. Остальное остаётся в том же формате, призовой фонд составляет один миллион. Постепенно к нам присоединяются всё новые клубы, готовые поддерживать этот проект.
— А какие вы можете выделить мероприятия, не связанные непосредственно с соревнованиями?
— Мы практически каждую неделю проводим
А ещё у нас есть проект, который напрямую конников не касается — «Теневое судейство». Любой желающий может принять участие в конкурсе, во время которого он смотрит нашу
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