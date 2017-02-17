Туганов занял 11-е место на турнире по конкуру в ОАЭ
Российский спортсмен Владимир Туганов занял призовое место на международном турнире по конкуру CSIO5* UAE President Cup 2017 в
Аль-Айне.
В маршруте 145 см он на Саспенс Флоревале стал 11-м, показав результат 65,54 секунды (0 штрафных очков).
Победу одержал итальянец Паоло Паини на Клодии (57,03 секунды; 0 штрафных очков). Вторым стал представитель Марокко Абделькебир Уаддар на Кордано Ситте (58,21 секунды; 0 штрафных очков). Третье место занял немец Феликс Хассманн на Бразонадо (58,68 секунды; 0 штрафных очков).
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