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17 февраля 2017, 9:44 | Летние: Конный спорт | Чемпионат.com

Туганов занял 11-е место на турнире по конкуру в ОАЭ

Российский спортсмен Владимир Туганов занял призовое место на международном турнире по конкуру CSIO5* UAE President Cup 2017 в Аль-Айне.

В маршруте 145 см он на Саспенс Флоревале стал 11-м, показав результат 65,54 секунды (0 штрафных очков).

Победу одержал итальянец Паоло Паини на Клодии (57,03 секунды; 0 штрафных очков). Вторым стал представитель Марокко Абделькебир Уаддар на Кордано Ситте (58,21 секунды; 0 штрафных очков). Третье место занял немец Феликс Хассманн на Бразонадо (58,68 секунды; 0 штрафных очков).
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