Туганов занял 11-е место на турнире по конкуру в ОАЭ

В маршруте 145 см он на Саспенс Флоревале стал 11-м, показав результат 65,54 секунды (0 штрафных очков).



Победу одержал итальянец Паоло Паини на Клодии (57,03 секунды; 0 штрафных очков). Вторым стал представитель Марокко Абделькебир Уаддар на Кордано Ситте (58,21 секунды; 0 штрафных очков). Третье место занял немец Феликс Хассманн на Бразонадо (58,68 секунды; 0 штрафных очков).