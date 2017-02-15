Кочетова стала 18-й на турнире по конкуру в Веллингтоне
Российская спортсменка Любовь Кочетова выступила на международном турнире по конкуру CSI5* в Веллингтоне (США).
В маршруте 145 см она на Урусе 2 заняла 18-е призовое место с результатом 69,87 секунды; 0 штрафных очков.
Победу одержала американка Джессика Спрингстин на Тайгер Лили — 57,57 секунды; 0 штрафных очков. Второй стала её соотечественница Лесли Ховард на Донне Спешиал — 58,36 секунды; 0 штрафных очков. Третий результат показал бразилец Луис Франциско де Азеведо на Коллине — 59,42 секунды; 0 штрафных очков.
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