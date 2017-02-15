Кочетова стала 18-й на турнире по конкуру в Веллингтоне

В маршруте 145 см она на Урусе 2 заняла 18-е призовое место с результатом 69,87 секунды; 0 штрафных очков.



Победу одержала американка Джессика Спрингстин на Тайгер Лили — 57,57 секунды; 0 штрафных очков. Второй стала её соотечественница Лесли Ховард на Донне Спешиал — 58,36 секунды; 0 штрафных очков. Третий результат показал бразилец Луис Франциско де Азеведо на Коллине — 59,42 секунды; 0 штрафных очков.