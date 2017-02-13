Русакова поднялась на 2-ю строчку в рейтинге FEI по выездке в зачёте для детей
Международная федерация конного спорта опубликовала новый рейтинг по выездке.
В зачёте для детей первые два места занимают представительницы России. Лидирует Екатерина Аристова. На вторую позицию поднялась Таисия Русакова. В топ-10 также входят россиянки Елизавета Самойленко и Екатерина Аристова.
Рейтинг Международной федерации конного спорта. Выездка. Дети
1 (1). Екатерина Аристова (Россия) — 1765.
2 (5). Таисия Русакова (Россия) — 1580.
3 (7). Алессия Вольпини (Италия) — 1571.
4 (8). Елизавета Самойленко (Россия) — 1536.
…
6 (12). Екатерина Аристова (Россия) — 1430.
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