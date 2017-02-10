Горбачёва стала пятой на турнире по конкуру в Бельгии

В маршруте 135 см она на Коландо заняла 12-е место с результатом 32,37 секунды; 0 штрафных очков. Победу одержала бельгийка Ванина Ломбард на Винус дес Буа — 28,98 секунды; 0 штрафных очков.



В зачёте для молодых лошадей CSIYH1* Горбачёва на Фабиане показала пятый результат (67,62 секунды; 0 штрафных очков). Победила голландка Морин Бондер на Филемоне — 61,96 секунды; 0 штрафных очков.