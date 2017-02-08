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8 февраля 2017, 9:35 | Летние: Конный спорт | Чемпионат.com

Щибрик победил на турнире по конкуру в Польше

Российский спортсмен Егор Щибрик стал победителем международного турнира по конкуру CSI2* в Люблине (Польша).

В маршруте 120 см он на Люмосе показал результат 27,63 секунды; 0 штрафных очков.

Его соотечественник Артём Абаимов на Кумару в этом же маршруте занял 21-е место (37,85 секунды; 0 штрафных очков).

В маршруте 135 см Щибрик на Лопезе стал восьмым (35,64 секунды; 0 штрафных очков). Ещё один представитель России Владимир Белецкий на Фалкон Е — 11-м (38,23 секунды; 0 штрафных очков).
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