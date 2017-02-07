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7 февраля 2017, 10:19 | Летние: Конный спорт | «Газета.Ру»

Россиянин Туганов стал призером квалификации этапа Кубка мира по конкуру

Российский спортсмен Владимир Туганов стал призёром квалификационного раунда этапа Кубка мира по конкуру CSI3*-W в Аль-Айне (ОАЭ).

В маршруте 145 см россиянин на Саспенс Флоревале занял второе место, чисто преодолев дистанцию за 66,63 секунды. На Конфидент оф Виктори Туганов показал 11-й результат — 72,93 секунды; 0 штрафных очков. Первое место занял иорданец Ибрагим Хани Бишарат на Вирусе (64,31 секунды; 0 штрафных очков).

В Гран-при Владимир на Саспенс Флоревале стал 16-м — 76,80 секунды; 4 штрафных очка. В маршруте на чистоту и резвость в два гита с высотой препятствий 140−160 см Туганов на Конфидент оф Виктори показал 10-й результат (85,97 секунды; 5 штрафных очков).
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