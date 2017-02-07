Россиянин Туганов стал призером квалификации этапа Кубка мира по конкуру
Российский спортсмен Владимир Туганов стал призёром квалификационного раунда этапа Кубка мира по конкуру CSI3*-W в
Аль-Айне (ОАЭ).
В маршруте 145 см россиянин на Саспенс Флоревале занял второе место, чисто преодолев дистанцию за 66,63 секунды. На Конфидент оф Виктори Туганов показал 11-й результат — 72,93 секунды; 0 штрафных очков. Первое место занял иорданец Ибрагим Хани Бишарат на Вирусе (64,31 секунды; 0 штрафных очков).
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