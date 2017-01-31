«На две жизни хватит». Главные события конного спорта России
Покорение Европы, олимпийские ошибки, гости высочайшего уровня и выборы президента — среди главных событий конного спорта России в 2016-м.
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Минувший 2016 год получился для российского конного спорта весьма насыщенным. Череда событий, захватившая всех его поклонников в начале года, не прекращалась до декабря. Были и яркие успехи вроде триумфа сборной России на первенстве Европы среди детей юношей и юниоров, и досада от того, что паралимпийцы не поехали в
Владимир Белецкий,
«Самым эмоциональным событием года для меня, конечно, стали выборы президента Федерации конного спорта России, на которых я был кандидатом. Скажу больше: это событие стало для меня самым эмоциональным в жизни. Я так много нового узнал о себе и о людях, которые меня окружают и работают в конном спорте, что ещё на две жизни хватит (улыбается). Понял, кто радеет за конный спорт, работает на общее благо, а кто только для себя. Можно сказать,
В 2016 году мы проделали много работы. По моей инициативе был создан комитет по спортивному коннозаводству при ФКСР, возобновил комитет по
На Олимпиаде я, конечно, болел за российских спортсменов. Инесса Меркулова входит в число лидеров мирового рейтинга и конкурентоспособна на высоком международном уровне. Приятно, что подтянулись и молодые всадники: Марина Афрамеева достойно выглядела в Бразилии. Конечно, для обеих всадниц это был дебют, но дебют хороший. Хотя, конечно, неожиданная ошибка Меркуловой была очень обидной. Что касается наших троеборцев, то, мне кажется, их выступление было неудачным. Но неудача — это тоже опыт. Мы поняли множество моментов, на которые в будущем стоит обратить внимание. Будем всё это учитывать и стараться не повторять ошибки.
Если говорить объективно, то с каждым годом российский конный спорт движется вперёд. Есть развитие и на национальном уровне, где увеличивается количество и качество турниров, и на международном, где результаты наших спортсменов становятся всё выше. Пускай мы пока не фавориты, но мы набираемся опыта и выглядим всё серьёзнее на самом высоком уровне».
Галина Аралова, генеральный директор Maxima Equisport
«В первую очередь хочется отметить тот факт, что в Maxima Stables соревнования разного уровня, от клубных до международных, проходили практически каждые выходные. Важно, что их формат отличался от стандартного, поскольку каждый старт сопровождался
Важнейшие события, которые проходили на нашей базе в конкуре: турнир уровня 2*, этап Кубка мира, проходивший в сентябре. Он собрал солидное представительство как российских спортсменов, так и иностранцев. Немало значимых событий было и в выездке, включая международные соревнования. А ещё мне как коннику очень хочется отметить, как мы провели шоу молодых лошадей. Нам удалось собрать большое количество коннозаводчиков, привозивших лошадей не только для экспертной оценки, но и для продажи. А ещё желающие могли принять участие в круглых столах и
Пожалуй, мы являемся флагманами с точки зрения помощи развитию спорта в регионах. Программа “Знания в регионы” собрала массу отзывов не только среди тренеров или спортсменов, но и среди ветеринаров, что также очень важно. Мы увидели у себя представителей очень большого количества регионов в рамках большого количества семинаров,
Если говорить о международных событиях, то главным среди них стала победа нашей команды на первенстве Европы среди детей, юношей и юниоров. Такого прежде никогда не было! Свой след оставила и Олимпиада. Все конники — одна большая семья, а потому, прильнув к экранам телевизоров, мы следили за нашими топовыми спортсменами в выездке и троеборье, болели и переживали за них».
Юрий Романов, международный судья уровня 4*
«Наиболее важным событием 2016 года я считаю победу нашей команды на первенстве Европы — это наш главный успех! Золото на турнире такого уровня — это беспрецедентный случай в истории российского конного спорта. Будем надеяться, что команда сохранит свои ведущие позиции на международной арене и в наступившем 2017 году.
Второе — выступление Инессы Меркуловой в финале Кубка мира. Третье — турнир в Москве, где возникла спорная ситуация с судейством. Однако при детальном изучении проблемы, выяснилось, что всё было в порядке. Всё судейское сообщество согласилось с результатами, выставленными в Москве. Это привлекло большое внимание. Конечно, жаркой получилась и борьба в рамках отбора на Олимпийские игры. Очень хорошо, что две наших всадницы победили в этой борьбе и получили свои лицензии.
Хочется сказать и о том, что в том году было множество интересных семинаров, которые проводились в Maxima Stables. Я даже и не знаю всадников, которых бы там не было, не знаю судей и тренеров, которых туда не приглашали. Даже на ассамблее судейского клуба всё сообщество отметило системную работу подготовки всадников, которая существует в российском конном спорте на сегодняшний день.
Подобные семинары,
Очень важно, что добавилось несколько турниров для молодых лошадей — это то, чего нам очень не хватало. Мы в этом смысле стояли на месте. Развитие ведь идёт от молодых лошадей: сначала появляются молодые лошади с правильной базовой подготовкой, а потом — лошади уровня Малого и Большого приза. Этот момент у нас был упущен, а сейчас это недостающее звено восстановлено. Молодые лошади — это развитие коннозаводства в стране, а без него развитие конного спорта просто невозможно.
Я абсолютно не сомневаюсь в том, что российский конный спорт за 2016 год сильно шагнул вперёд. Думаю, что быстрое продвижение продолжится, учитывая то, что у нас увеличилось количество международных турниров: в прошлом году их было 10, а в этом уже будет 11. Добавился ещё один красивый и значимый турнир в
Ирина Макнами, международный судья уровня 4*
«2016 год был наполнен событиями, которые на территории России в таком формате проводились впервые. Особенно запомнилось шоу жеребцов в Maxima Stables в начале года. В судейскую коллегию были приглашены лучшие специалисты Германии — люди, которых знает и уважает весь конный мир. Я впервые принимала участие в таком событии, а потому для меня было честью с ними поработать и поучиться у них. Конечно, я была тронута тем, что у наших коннозаводчиков, владельцев лошадей, которые привезли их со всей России, появилась возможность показать их людям такого уровня.
Второе событие, которое очень мне запомнилось, — неделя “Открытый мир” в Maxima Stables. На протяжении целой недели у всех была возможность принять участие и в ярмарке лошадей, и в целом ряде образовательных программ по ветеринарии, коневодству, работе с молодыми лошадьми. Были приглашены люди со всей России, очень многие приехали из регионов. То, что в одно время и в одном месте было сконцентрировано огромное количество столь разносторонних мероприятий, очень необычно. Надеюсь, что такие события будут появляться в календаре и в будущем, ведь очень важно, чтобы у всадников из регионов была возможность получать знания.
Невозможно не вспомнить событие, которое тронуло сердца всех конников России. Это выступление наших детей на чемпионате Европы. Наша детская сборная заняла первое место, а всадница Анна Гусейнова по всем трём ездам стала абсолютным чемпионом. Это событие мирового масштаба! Я испытываю огромную гордость за нашу сборную, за их лошадей, тренеров и всех, кто принимал участие в их успехе.
Ещё я бы хотела отметить, что в прошлом году у нас было рекордное количество международных соревнований по выездке — 10 стартов. Выходит, что Россия с точки зрения общего количества международных соревнований занимает видное место. При этом все соревнования проводились на очень высоком уровне. У нас побывали самые лучшие мировые судьи, двое из которых прилетели с другого континента: это Марибель Алонсо из Мексики и Гари Роквелл из США. Нечасто получается привезти в Россию судей, имеющих опыт работы на Олимпиаде, но в этот раз всё сложилось.
Нельзя не заметить, что вырос уровень наших большепризных всадников. Инесса Меркулова уже много месяцев занимает шестую строчку в мировом рейтинге. Она получает у международных судей такие результаты, которых у нас никогда не было. А вообще, у нас теперь есть много большепризных всадников, результаты которых достигли 70 процентов. Поэтому есть надежда, что на следующей Олимпиаде у нас будет очень хорошая команда. Что же касается выступления в Бразилии, то я следила за нашими всадницами с замиранием сердца. Они прошли через ад в связи с этими допинговыми скандалами. И я считаю, что они выступили очень достойно в таких трудных условиях».
Валентина Мартьянова, тренер по выездке высшей категории, судья уровня 3*
«Мои самые яркие эмоции, увы, негативны. И связаны они с тем, что наших спортсменов не пустили на Паралимпиаду. Это был шок, непонимание, как такое вообще возможно. У меня дочь занимается выездкой, и в составе паралимпийской сборной она готовилась выступить на соревнованиях в
Если же говорить о выездке в целом, то потрясающие впечатления оставили международные соревнования, которые были отборочными на Олимпиаду. Там выступали и Инесса Меркулова, и Марина Афрамеева — они показали достойный результат и заслужили путёвки в Бразилию. Ожидали многого, и было очень обидно, что с Инессой так произошло, но это спорт. Надеемся, что это не последняя Олимпиада и наши спортсменки учтут свои промахи и добьются куда большего успеха.
Если мы говорим о появлении новых возможностей для развития, то жизнь людей в регионах изменилась с появлением интернета. В Maxima Stables решили воспользоваться этим достижением человечества и начать транслировать не только соревнования, но и
Думаю, можно говорить, что российский конный спорт сделал широкий шаг вперёд в 2016-м. Сказывается всё в совокупности: новые клубы, площадки, старты. Огромное значение имело, что к нам приезжало много иностранных судей самого высокого уровня. Их мнение, оценки, консультации и семинары — это всё сыграло большую роль в том, что выездка сделала широкий шаг вперёд. Я вижу, что молодёжь более подкована, чем раньше. Думаю, что именно с молодёжью будет расти волна прогресса и успеха".
Полина Афанасьева, ведущий спортсмен клуба Maxima Stables
«Лично для меня главное событие года — это мой первый международный турнир в Аахене. Я никогда в жизни не была на турнирах такого уровня, а это просто другой мир. Он крайне популярен, там безумное количество зрителей. Эмоции остались самые положительные как от организации, так и от собственного выступления.
Безусловно, я следила и за Олимпийскими играми.
Могу сказать, что в 2016 году появилось множество возможностей для развития. В Maxima Stables проводятся
В 2016 году прогресс пошёл гораздо быстрее, чем было до этого. В прошлые годы многие жили чуть ли не Олимпиадой-80, а теперь начали смотреть в будущее, изучать новые тенденции, тянуться за лидерами. Если сравнивать текущие результаты с тем, что было на турнирах годичной давности, то разница становится очевидной».
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