«На две жизни хватит». Главные события конного спорта России

Минувший 2016 год получился для российского конного спорта весьма насыщенным. Череда событий, захватившая всех его поклонников в начале года, не прекращалась до декабря. Были и яркие успехи вроде триумфа сборной России на первенстве Европы среди детей юношей и юниоров, и досада от того, что паралимпийцы не поехали в Рио-де-Жанейро. Лучшего результата могли бы добиться члены олимпийской сборной, но это спорт, и здесь случаются досадные ошибки. А когда олимпийские события отгремели, была запущена образовательная программа «Знания в регионы», не прекращались мастер-классы и семинары с лучшими судьями мира, были проведены выборы президента Федерации конного спорта России. Во всём многообразии событий разобраться не так-то просто! Поэтому «Чемпионат» и предложил самым видным деятелям российского конного спорта самим рассказать, чем для них особенно запомнился олимпийский год.

Владимир Белецкий, вице-президент Федерации конного спорта РФ

«Самым эмоциональным событием года для меня, конечно, стали выборы президента Федерации конного спорта России, на которых я был кандидатом. Скажу больше: это событие стало для меня самым эмоциональным в жизни. Я так много нового узнал о себе и о людях, которые меня окружают и работают в конном спорте, что ещё на две жизни хватит (улыбается). Понял, кто радеет за конный спорт, работает на общее благо, а кто только для себя. Можно сказать, по-новому взглянул на мир.



В 2016 году мы проделали много работы. По моей инициативе был создан комитет по спортивному коннозаводству при ФКСР, возобновил комитет по пони-спорту. Вместе со старшим тренером молодёжной сборной Игорем Самодуровским мы в этом году возобновили сборы для команды, которые долгое время не проводились. Также в 2016 году я очень много поездил по регионам, узнал об уровне развития спорта, о жизни, о настроениях. Проводил и помогал с организацией семинаров и мастер-классов. Участие в соревнованиях для меня на этом фоне было лишь обыкновенным, рядовым аспектом.



На Олимпиаде я, конечно, болел за российских спортсменов. Инесса Меркулова входит в число лидеров мирового рейтинга и конкурентоспособна на высоком международном уровне. Приятно, что подтянулись и молодые всадники: Марина Афрамеева достойно выглядела в Бразилии. Конечно, для обеих всадниц это был дебют, но дебют хороший. Хотя, конечно, неожиданная ошибка Меркуловой была очень обидной. Что касается наших троеборцев, то, мне кажется, их выступление было неудачным. Но неудача — это тоже опыт. Мы поняли множество моментов, на которые в будущем стоит обратить внимание. Будем всё это учитывать и стараться не повторять ошибки.



Если говорить объективно, то с каждым годом российский конный спорт движется вперёд. Есть развитие и на национальном уровне, где увеличивается количество и качество турниров, и на международном, где результаты наших спортсменов становятся всё выше. Пускай мы пока не фавориты, но мы набираемся опыта и выглядим всё серьёзнее на самом высоком уровне».

Галина Аралова, генеральный директор Maxima Equisport

«В первую очередь хочется отметить тот факт, что в Maxima Stables соревнования разного уровня, от клубных до международных, проходили практически каждые выходные. Важно, что их формат отличался от стандартного, поскольку каждый старт сопровождался каким-либо шоу-конкуром или выездкой, всегда были Riders-party. Были и интересные нововведения: конкурный биатлон и пятиборье — всё это было очень хорошо принято.



Важнейшие события, которые проходили на нашей базе в конкуре: турнир уровня 2*, этап Кубка мира, проходивший в сентябре. Он собрал солидное представительство как российских спортсменов, так и иностранцев. Немало значимых событий было и в выездке, включая международные соревнования. А ещё мне как коннику очень хочется отметить, как мы провели шоу молодых лошадей. Нам удалось собрать большое количество коннозаводчиков, привозивших лошадей не только для экспертной оценки, но и для продажи. А ещё желающие могли принять участие в круглых столах и мастер-классах.



Пожалуй, мы являемся флагманами с точки зрения помощи развитию спорта в регионах. Программа “Знания в регионы” собрала массу отзывов не только среди тренеров или спортсменов, но и среди ветеринаров, что также очень важно. Мы увидели у себя представителей очень большого количества регионов в рамках большого количества семинаров, мастер-классов, стажировок. Подобное продвижение конного спорта, конечно, имеет колоссальное значение для его дальнейшего развития.



Если говорить о международных событиях, то главным среди них стала победа нашей команды на первенстве Европы среди детей, юношей и юниоров. Такого прежде никогда не было! Свой след оставила и Олимпиада. Все конники — одна большая семья, а потому, прильнув к экранам телевизоров, мы следили за нашими топовыми спортсменами в выездке и троеборье, болели и переживали за них».

Юрий Романов, международный судья уровня 4*

«Наиболее важным событием 2016 года я считаю победу нашей команды на первенстве Европы — это наш главный успех! Золото на турнире такого уровня — это беспрецедентный случай в истории российского конного спорта. Будем надеяться, что команда сохранит свои ведущие позиции на международной арене и в наступившем 2017 году.



Второе — выступление Инессы Меркуловой в финале Кубка мира. Третье — турнир в Москве, где возникла спорная ситуация с судейством. Однако при детальном изучении проблемы, выяснилось, что всё было в порядке. Всё судейское сообщество согласилось с результатами, выставленными в Москве. Это привлекло большое внимание. Конечно, жаркой получилась и борьба в рамках отбора на Олимпийские игры. Очень хорошо, что две наших всадницы победили в этой борьбе и получили свои лицензии.



Хочется сказать и о том, что в том году было множество интересных семинаров, которые проводились в Maxima Stables. Я даже и не знаю всадников, которых бы там не было, не знаю судей и тренеров, которых туда не приглашали. Даже на ассамблее судейского клуба всё сообщество отметило системную работу подготовки всадников, которая существует в российском конном спорте на сегодняшний день.



Подобные семинары, мастер-классы, сборы с участием представителей регионов просто необходимы. Это помогает тем, кто приезжает, а они уже передают свои знания дальше. Важно, что у людей появляется возможность научиться по чуть-чуть чему-то от многих тренеров, послушать разных специалистов. Когда ты сидишь в регионе, то варишься в собственном соку, а теперь есть возможность расширить свой кругозор, освежить взгляд на проблемы, подискутировать. Ведь именно в совместной дискуссии люди вырабатывают какие-то общие идеи, необходимые в работе с лошадьми и всадниками.



Очень важно, что добавилось несколько турниров для молодых лошадей — это то, чего нам очень не хватало. Мы в этом смысле стояли на месте. Развитие ведь идёт от молодых лошадей: сначала появляются молодые лошади с правильной базовой подготовкой, а потом — лошади уровня Малого и Большого приза. Этот момент у нас был упущен, а сейчас это недостающее звено восстановлено. Молодые лошади — это развитие коннозаводства в стране, а без него развитие конного спорта просто невозможно.



Я абсолютно не сомневаюсь в том, что российский конный спорт за 2016 год сильно шагнул вперёд. Думаю, что быстрое продвижение продолжится, учитывая то, что у нас увеличилось количество международных турниров: в прошлом году их было 10, а в этом уже будет 11. Добавился ещё один красивый и значимый турнир в Санкт-Петербурге. Хорошо, что не только Москва, но и другие регионы вовлечены в этот процесс».

Ирина Макнами, международный судья уровня 4*

«2016 год был наполнен событиями, которые на территории России в таком формате проводились впервые. Особенно запомнилось шоу жеребцов в Maxima Stables в начале года. В судейскую коллегию были приглашены лучшие специалисты Германии — люди, которых знает и уважает весь конный мир. Я впервые принимала участие в таком событии, а потому для меня было честью с ними поработать и поучиться у них. Конечно, я была тронута тем, что у наших коннозаводчиков, владельцев лошадей, которые привезли их со всей России, появилась возможность показать их людям такого уровня.



Второе событие, которое очень мне запомнилось, — неделя “Открытый мир” в Maxima Stables. На протяжении целой недели у всех была возможность принять участие и в ярмарке лошадей, и в целом ряде образовательных программ по ветеринарии, коневодству, работе с молодыми лошадьми. Были приглашены люди со всей России, очень многие приехали из регионов. То, что в одно время и в одном месте было сконцентрировано огромное количество столь разносторонних мероприятий, очень необычно. Надеюсь, что такие события будут появляться в календаре и в будущем, ведь очень важно, чтобы у всадников из регионов была возможность получать знания.



Невозможно не вспомнить событие, которое тронуло сердца всех конников России. Это выступление наших детей на чемпионате Европы. Наша детская сборная заняла первое место, а всадница Анна Гусейнова по всем трём ездам стала абсолютным чемпионом. Это событие мирового масштаба! Я испытываю огромную гордость за нашу сборную, за их лошадей, тренеров и всех, кто принимал участие в их успехе.



Ещё я бы хотела отметить, что в прошлом году у нас было рекордное количество международных соревнований по выездке — 10 стартов. Выходит, что Россия с точки зрения общего количества международных соревнований занимает видное место. При этом все соревнования проводились на очень высоком уровне. У нас побывали самые лучшие мировые судьи, двое из которых прилетели с другого континента: это Марибель Алонсо из Мексики и Гари Роквелл из США. Нечасто получается привезти в Россию судей, имеющих опыт работы на Олимпиаде, но в этот раз всё сложилось.



Нельзя не заметить, что вырос уровень наших большепризных всадников. Инесса Меркулова уже много месяцев занимает шестую строчку в мировом рейтинге. Она получает у международных судей такие результаты, которых у нас никогда не было. А вообще, у нас теперь есть много большепризных всадников, результаты которых достигли 70 процентов. Поэтому есть надежда, что на следующей Олимпиаде у нас будет очень хорошая команда. Что же касается выступления в Бразилии, то я следила за нашими всадницами с замиранием сердца. Они прошли через ад в связи с этими допинговыми скандалами. И я считаю, что они выступили очень достойно в таких трудных условиях».

Валентина Мартьянова, тренер по выездке высшей категории, судья уровня 3*

«Мои самые яркие эмоции, увы, негативны. И связаны они с тем, что наших спортсменов не пустили на Паралимпиаду. Это был шок, непонимание, как такое вообще возможно. У меня дочь занимается выездкой, и в составе паралимпийской сборной она готовилась выступить на соревнованиях в Рио-де-Жанейро. Команда была хорошо готова…



Если же говорить о выездке в целом, то потрясающие впечатления оставили международные соревнования, которые были отборочными на Олимпиаду. Там выступали и Инесса Меркулова, и Марина Афрамеева — они показали достойный результат и заслужили путёвки в Бразилию. Ожидали многого, и было очень обидно, что с Инессой так произошло, но это спорт. Надеемся, что это не последняя Олимпиада и наши спортсменки учтут свои промахи и добьются куда большего успеха.

Если мы говорим о появлении новых возможностей для развития, то жизнь людей в регионах изменилась с появлением интернета. В Maxima Stables решили воспользоваться этим достижением человечества и начать транслировать не только соревнования, но и мастер-классы, тренировки с ведущими специалистами, семинары с судьями, да всего и не упомнишь. Насколько я знаю, люди, которые живут в регионах, очень одобрительно отзывались об этом, благодарили, поскольку возможность приехать в Москву у них есть далеко не всегда. А семинары, которые мы проводили, делает людей более профессиональными в конном спорте, позволяет им глубже понимать какие-то важные вещи. Подобные программы позволяют слушателям прямой дорогой идти к необходимым знаниями, а не блуждать вокруг да около в её поисках.



Думаю, можно говорить, что российский конный спорт сделал широкий шаг вперёд в 2016-м. Сказывается всё в совокупности: новые клубы, площадки, старты. Огромное значение имело, что к нам приезжало много иностранных судей самого высокого уровня. Их мнение, оценки, консультации и семинары — это всё сыграло большую роль в том, что выездка сделала широкий шаг вперёд. Я вижу, что молодёжь более подкована, чем раньше. Думаю, что именно с молодёжью будет расти волна прогресса и успеха".