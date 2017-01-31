Белова выиграла Гран-при турнира по конкуру в Австрии

28 января в маршруте 140 см она на Меркури продемонстрировала результат 39,04 секунды; 0 штрафных очков.



Второе и третье места заняли представители Австрии. Серебряным призёром стал Кристоф Крёлл на Кон Либерти (39,87 секунды; 0 штрафных очков). Третье место заняла Астрид Кнайфель на Чиди Блу (39,90 секунды; 0 штрафных очков).



27 января Белова на Фердинанде победила в маршруте 125 см (65,05 секунды; 0 штрафных очков).