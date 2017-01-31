Белова выиграла Гран-при турнира по конкуру в Австрии
Российская спортсменка Наталья Белова стала победительницей
Гран-при турнира по конкуру в австрийском конноспортивном комплексе «Магна Расино».
28 января в маршруте 140 см она на Меркури продемонстрировала результат 39,04 секунды; 0 штрафных очков.
Второе и третье места заняли представители Австрии. Серебряным призёром стал Кристоф Крёлл на Кон Либерти (39,87 секунды; 0 штрафных очков). Третье место заняла Астрид Кнайфель на Чиди Блу (39,90 секунды; 0 штрафных очков).
27 января Белова на Фердинанде победила в маршруте 125 см (65,05 секунды; 0 штрафных очков).
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