Бразильский след. 10 главных событий конного спорта в 2016-м

Ушедший 2016-й был годом Олимпиады в Рио-де-Жанейро. Безусловно, соревнования в Бразилии стали главной темой года и в конном спорте. Главной, но не единственной. Ведь была и историческая победа россиянок на первенстве Европы, и удар по нашим паралимпийцам, и старт серьёзной программы по развитию вида спорта в регионах. Вспоминаем 10 главных событий 2016 года в мире конного спорта.

Золото — фаворитам

Главным событием в мире спорта в 2016 году, конечно, стали Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро. Остался бразильский след и в сердцах поклонников конного спорта, пристально следивших за своими любимцами на Играх. Российские всадники сотворить чудо не сумели — сквозь строй конкурентов к высоким местам пробиться не удалось. А золотые награды завоевали признанные лидеры в своих дисциплинах. Шарлотта Дюжарден и Валегро, Михаэль Юнг и Сэм ФБВ, Ник Скелтон и Биг Стар — все они уже как минимум по разу становились чемпионами в Лондоне в 2012-м.

Командный блин комом

Российские всадники хоть и не заняли высоких мест на Олимпиаде, но добились хороших результатов при отборе на главный старт четырёхлетия. В выездке нашу страну снова представляли две спортивные пары: в Бразилии выступала не только опытная Инесса Меркулова на Мистере Икс, но и Марина Афрамеева на Воске. Также нельзя не отметить, что впервые за долгое время сборная нашей страны заслужила право выступить в командном троеборье. И очень досадно, что побороться с соперниками не вышло, поскольку Евгения Овчинникова и Орион снялись с соревнований из-за травмы.

Олимпийское сражение в кабинетах

Важные события, касающиеся Олимпиады, происходили не только на спортивных площадках, но и в кабинетах. В ноябре Международная федерация конного спорта утвердила изменения в правилах проведения олимпийских соревнований. На Играх в Токио в соревнованиях по конкуру команды будут состоять не из четырёх пар, как это было раньше, а из трёх. Следовательно, не будет и «права на исключение», согласно которому худший результат в команде не шёл в зачёт. Большинство именитых спортсменов приняли нововведения в штыки, однако FEI всё же настояла на своём, несмотря на протесты.

Прощание Валегро

Закрывая тему Олимпийских игр и их главных героев, нельзя не вспомнить, что в 2016 году из спорта ушли сразу несколько выдающихся лошадей. Главная потеря в мире выездки — это, конечно, непревзойдённый Валегро, завоевавший в паре с Шарлоттой Дюжарден четыре олимпийские медали, три из которых золотые. А поклонники конкура наверняка будут скучать по Нино де Буиссоне. Швейцарец Стив Герда, выигравший с ним Олимпийские игры 2012 года, решил не рисковать здоровьем своего боевого товарища.

Триумф юных россиянок

Главным успехом российского конного спорта на международной арене стало выдающееся выступление сборной страны по выездке на первенстве Европы среди детей, юношей и юниоров. Аня Гусейнова, Катя Аристова, Тася Русакова и Полина Иванова выиграли командные соревнования, а Аня ещё и стала первой в личном зачёте. Юные чемпионки показали высочайший класс на фоне сильных конкурентов и дали надежду всем российским болельщикам на то, что в скором времени в нашей стране появится команда, готовая бороться за самые высокие места и на взрослом уровне.

Несбывшаяся бразильская мечта

Были в 2016 году и серьёзные разочарования. Главное из них связано с тем, что российские спортсмены из-за допинговых скандалов не были допущены на Паралимпиаду в Бразилии. Сборная России по конному спорту лиц с ПОДА впервые заслужила право выступить на соревнованиях высочайшего уровня и, по оценкам специалистов, могла бы завоевать в Рио-де-Жанейро историческую медаль. Однако она так и осталась для Натальи Мартьяновой, Марины Виноградовой и Натальи Жаворонковой лишь мечтой. Важно отметить, что у команды был шанс выступить на Паралимпиаде под флагом МПК, однако спортсменки и тренер не приняли это предложение.

Паралимпийцы, не поехав в Бразилию, выступили перед своими болельщиками в Maxima Stables. Подмосковный комплекс в 2016 году стал одним из ведущих центров развития конного спорта в нашей стране. При этом оценить его сумели не только российские всадники, но и гости из Европы. В прошлом году в Maxima Stables с большим успехом прошли этапы Кубка мира по выездке и конкуру. Большое внимание привлекли и мастер-классы с ведущими зарубежными специалистами. Безусловно, этот комплекс стал одной из точек роста российского конного спорта в целом.

«Знания — в регионы»

Российский конный спорт за последние два десятилетия потерял непозволительно много времени и ресурсов и серьёзно отстал от стран, лидирующих в этом виде спорта. Однако пришло время навёрстывать упущенное: в 2016 году стартовала глобальная серия образовательных программ «Знания — в регионы». «Мы видим, какие проблемы существуют с уровнем подготовки молодых всадников. Дальше так продолжаться не может! Те знания, которые есть у нас, нужно принести в регионы», — рассказывал о проекте вице-президент ФКСР Владимир Белецкий. И первые шаги в этом направлении были восприняты очень позитивно. В 2017 году этот путь, конечно, будет продолжен.

Шаг к сближению

Не секрет, что в необъятной России отдалённые регионы часто варятся в собственном соку, не обращая внимания на столичные тенденции развития конного спорта. Однако в конце 2016 года была предпринята первая попытка сближения и объединения. Впервые за долгие годы на базе Maxima Stables была проведена встреча представителей российских регионов. Они получили возможность обсудить наболевшие проблемы в формате «круглого стола» и предложить свои варианты решения. Вопросов на повестке дня было множество, дискуссия была жаркой, но продуктивной. Участники конференции единодушно признали, что подобной площадки для обсуждения им очень не хватало.