Ротенберг стала шестой на турнире по конкуру в Олива-Нове

24 января в рамках соревнований СSI1* она на Мастакс Катоки’c Дрим стала девятой, чисто пройдя дистанцию за 75,35 секунды. Первое место занял немец Михаэль Виттшир на Гэлэкси (63,73 секунды; 0 штрафных очков).



25 января Ротенберг в маршруте 140 см показала шестой результат — 39,18 секунды, 0 штрафных очков. Первым стал немец Кристиан Боос на Киларе (34,6 секунды; 0 штрафных очков).