Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/equestrianism/28556579/
26 января 2017, 9:43 | Летние: Конный спорт | Чемпионат.com

Ротенберг стала шестой на турнире по конкуру в Олива-Нове

Российская спортсменка Карина Ротенберг заняла два призовых места на международном турнире по конкуру Spring MET в Олива-Нове.

24 января в рамках соревнований СSI1* она на Мастакс Катоки’c Дрим стала девятой, чисто пройдя дистанцию за 75,35 секунды. Первое место занял немец Михаэль Виттшир на Гэлэкси (63,73 секунды; 0 штрафных очков).

25 января Ротенберг в маршруте 140 см показала шестой результат — 39,18 секунды, 0 штрафных очков. Первым стал немец Кристиан Боос на Киларе (34,6 секунды; 0 штрафных очков).
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Конного спорта

Еще 7 новостей  Все новости
17 января

"Манчестер Сити" готов приобрести Месси. Сумма поражает!

Хет-трик Малкина - магия хоккея! Смотрите видео

Разведка США: Путин отомстил за допинговый скандал в России