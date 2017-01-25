Соколова заняла восьмое место на турнире по конкуру в Драхтене
Российская спортсменка Валерия Соколова успешно выступила на международном турнире по конкуру CSI3* в Драхтене (Нидерланды) — Indoor Drachten 2017.
В маршруте 135 см она на Жужу де Моску заняла 11-е место, преодолев дистанцию за 33,65 секунды без штрафных очков. Победу одержал швейцарец Адриан Шмид на Лу 66 — 27,78 секунды; 0 штрафных очков.
В маршруте 145 см Валерия на Лу Лу стала восьмой — 77,89 секунды; 0 штрафных очков. Первенствовал немец Харм Лахде на Оак Гроувс Фликеринг Стар — 65,41 секунды; 0 штрафных очков.
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