Соколова заняла восьмое место на турнире по конкуру в Драхтене

В маршруте 135 см она на Жужу де Моску заняла 11-е место, преодолев дистанцию за 33,65 секунды без штрафных очков. Победу одержал швейцарец Адриан Шмид на Лу 66 — 27,78 секунды; 0 штрафных очков.



В маршруте 145 см Валерия на Лу Лу стала восьмой — 77,89 секунды; 0 штрафных очков. Первенствовал немец Харм Лахде на Оак Гроувс Фликеринг Стар — 65,41 секунды; 0 штрафных очков.