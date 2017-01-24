Туганов стал четвёртым на турнире по конкуру в ОАЭ

В маршруте 140 — 160 см в две фазы он на Саспенс Флоревале занял призовое четвёртое место (44,00 секунды; 0 штрафных очков).



Победу одержал немец Йорг Наив на Карене (41,68 секунды; 0 штрафных очков). Второе место занял представитель Катара Бассем Мохаммед на Тоймэйкере (42,25 секунды; 0 штрафных очков). Третьей стала француженка Аделин Хекарт на Паша дю Жу (43,08 секунды; 0 штрафных очков).



В маршруте 145 см Туганов на Конфидент оф Виктори занял 10-е место. В маршруте 140 см он на Саспенс Флоревале стал шестым, на Косуне — девятым.