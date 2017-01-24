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24 января 2017, 9:43 | Летние: Конный спорт | Чемпионат.com

Туганов стал четвёртым на турнире по конкуру в ОАЭ

Российский спортсмен Владимир Туганов успешно выступил на этапе Кубка мира по конкуру в Шардже (ОАЭ) — СSI3*W Sharjah Ruler Cup.

В маршруте 140 — 160 см в две фазы он на Саспенс Флоревале занял призовое четвёртое место (44,00 секунды; 0 штрафных очков).

Победу одержал немец Йорг Наив на Карене (41,68 секунды; 0 штрафных очков). Второе место занял представитель Катара Бассем Мохаммед на Тоймэйкере (42,25 секунды; 0 штрафных очков). Третьей стала француженка Аделин Хекарт на Паша дю Жу (43,08 секунды; 0 штрафных очков).

В маршруте 145 см Туганов на Конфидент оф Виктори занял 10-е место. В маршруте 140 см он на Саспенс Флоревале стал шестым, на Косуне — девятым.
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