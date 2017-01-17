Кочетова стала восьмой на турнире по конкуру в Веллингтоне

СОЧИ, 16 января. /Корр. ТАСС Татьяна Полинюк/. Водители двух частных иномарок пострадали при столкновении во время любительской гонки на трассе чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» в Сочи. Благодаря отлаженной системе безопасности и реагирования на ДТП участники аварии серьезных травм не получили, сообщили сегодня корр. ТАСС в пресс-службе «Сочи Автодрома».