Кочетова стала восьмой на турнире по конкуру в Веллингтоне
В Веллингтоне (США) проходит Зимний конный фестиваль.
15 декабря россиянка Любовь Кочетова на Венено заняла восьмое призовое место в
Победу одержал ирландец Даниэль Койл на Сайте — 37,051 секунды (0 штрафных очков). Вторым стал его соотечественник Коннор Суэйл на Флауэре — 37,167 секунды (0 штрафных очков). Третий результат показала американка Кэтрин Тайри на Бокай — 37,495 секунды (0 штрафных очков).
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