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https://sport.mail.ru/news/equestrianism/28450949/
17 января 2017, 9:27 | Летние: Конный спорт | Чемпионат.com

Кочетова стала восьмой на турнире по конкуру в Веллингтоне

В Веллингтоне (США) проходит Зимний конный фестиваль.

15 декабря россиянка Любовь Кочетова на Венено заняла восьмое призовое место в Гран-при Rosenbaum Mollengarden по конкуру, чисто пройдя дистанцию за 45,057 секунды.

Победу одержал ирландец Даниэль Койл на Сайте — 37,051 секунды (0 штрафных очков). Вторым стал его соотечественник Коннор Суэйл на Флауэре — 37,167 секунды (0 штрафных очков). Третий результат показала американка Кэтрин Тайри на Бокай — 37,495 секунды (0 штрафных очков).
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