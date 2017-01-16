Шумский — лидер рейтинга FEI по троеборью в Восточной, Центральной Европе и Азии
Международная федерация конного спорта опубликовала рейтинг по троеборью за 2016 год.
В зоне Центральная и Восточная Европа, Центральная Азия первое место занял россиянин Юрий Шумский. Вторым стал его соотечественник Максим Вакин, третьим — чех Милослав
Рейтинг Международной федерации конного спорта. Троеборье. Зона Центральная и Восточная Европа, Центральная Азия
1 (14). Юрий Шумский (Россия) —217.
2 (-). Максим Вакин (Россия) — 117.
3 (27). Милослав
…
6 (128). Игорь Атрохов (Россия) — 92.
7 (13). Татьяна Сивакова (Россия) — 92.
10 (-). Олеся Косарева (Россия) — 76.
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