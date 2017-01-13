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13 января 2017, 10:12 | Летние: Конный спорт | Чемпионат.com

Туганов занял второе место на турнире по конкуру в Абу-Даби

Российский спортсмен Владимир Туганов успешно выступил на международном турнире CSI4* по конкуру Al Shira’aa International Horse Show в Абу-Даби (ОАЭ).

12 января он на Синфони стал серебряным призёром в маршруте 150 см с результатом 39,88 секунды (0 штрафных очков).

Первым стал немец Дэвид Уилл на Мик Мак дю Тийяр — 35,34 секунды (0 штрафных очков). Третий результат показал представитель Франции Фредерик Давид на Эквадоре ван’т Роозаккере — 41,69 секунды (0 штрафных очков).
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