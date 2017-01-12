Бурмистров поднялся на 88-ю строчку в рейтинге FEI по паравыездке
Международная федерация конного спорта опубликовала новый рейтинг по паравыездке.
Лидирует британка Софи Кристиансен. На второй позиции располагается итальянка Сара Морганти, на третьей — Пепо Пуч из Австрии. Лучший из россиян, Олег Бурмистров, поднялся на 88-ю позицию.
Рейтинг Международной федерации конного спорта. Паравыездка
1 (1). Софи Кристиансен (Великобритания) — 1650.
2 (2). Сара Морганти (Италия) — 1554.
3 (3). Пепо Пуч (Австрия) — 1497.
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88 (131). Олег Бурмистров (Россия) — 877.
125 (162). Наталья Жаворонкова (Россия) — 662.
141 (186). Владислав Колосов (Россия) — 557.
142 (135). Александр Дмитриев (Россия) — 551.
146 (138). Нина Ануфриева (Россия) — 524.
183 (179). Марина Виноградова (Россия) — 298.
184 (180). Анатолий Матвеев (Россия) — 296.
210 (208). Евгений Николаев (Россия) — 241.
211 (-). Владислав Пронский (Россия) — 240.
227 (224). Ольга Фролова (Россия) — 107.
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