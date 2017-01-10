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10 января 2017, 9:30 | Летние: Конный спорт | Чемпионат.com

Максакова опустилась на 10-ю строчку в юношеском рейтинге FEI по выездке

Международная федерация конного спорта опубликовала новый рейтинг по выездке.

В зачёте для юношей россиянка Александра Максакова опустилась на 10-е место. Её соотечественница Валерия Симонова располагается на 46-й позиций. Лидирует голландка Жанин Ньювенхейс.

Рейтинг Международной федерации конного спорта. Выездка. Юноши
1 (1). Жанин Ньювенхейс (Нидерланды) — 2168.
2 (2). Хуан Матуте Гуимон (Испания) — 1865.
3 (3). Анна-Лиза Тайле (Германия) — 1858.

10 (9). Александра Максакова (Россия) — 1711.
46 (45). Валерия Симонова (Россия) — 1410.
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