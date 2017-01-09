В календарь FEI на 2017 год вошли 30 турниров в России
Официальный сайт Международной федерации конного спорта опубликовал календарь соревнований на 2017 год.
На территории России в наступившем году пройдёт 30 турниров.
С 29 марта по 2 апреля состоятся международные соревнования по выездке в Maxima Stables. Заявлен трёхзвездочный турнир по выездке, детские и юношеские соревнования.
В конце апреля пройдут международные соревнования по конкуру, а 3 мая — по выездке.
11 и 18 мая в Конаково пройдут турниры по конкуру. 19 мая во Владимирском Крутово пройдут международные соревнования по троеборью. 25 мая в
В июне пройдут старты по выездке в Нижнем Новгороде и троеборье — в Дубраве, а также пробеги в
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