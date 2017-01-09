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9 января 2017, 9:57 | Летние: Конный спорт | Чемпионат.com

В календарь FEI на 2017 год вошли 30 турниров в России

Официальный сайт Международной федерации конного спорта опубликовал календарь соревнований на 2017 год.

На территории России в наступившем году пройдёт 30 турниров.

С 29 марта по 2 апреля состоятся международные соревнования по выездке в Maxima Stables. Заявлен трёхзвездочный турнир по выездке, детские и юношеские соревнования. 7—9 апреля здесь же пройдёт международный турнир по выездке для молодых лошадей.

В конце апреля пройдут международные соревнования по конкуру, а 3 мая — по выездке.

11 и 18 мая в Конаково пройдут турниры по конкуру. 19 мая во Владимирском Крутово пройдут международные соревнования по троеборью. 25 мая в Санкт-Петербурге состоятся международные соревнования по выездке. 29 мая Ставрополье примет соревнования по пробегам.

В июне пройдут старты по выездке в Нижнем Новгороде и троеборье — в Дубраве, а также пробеги в Санкт-Петербурге и турнир по выездке в Москве.
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