В календарь FEI на 2017 год вошли 30 турниров в России

На территории России в наступившем году пройдёт 30 турниров.



С 29 марта по 2 апреля состоятся международные соревнования по выездке в Maxima Stables. Заявлен трёхзвездочный турнир по выездке, детские и юношеские соревнования. 7—9 апреля здесь же пройдёт международный турнир по выездке для молодых лошадей.



В конце апреля пройдут международные соревнования по конкуру, а 3 мая — по выездке.

11 и 18 мая в Конаково пройдут турниры по конкуру. 19 мая во Владимирском Крутово пройдут международные соревнования по троеборью. 25 мая в Санкт-Петербурге состоятся международные соревнования по выездке. 29 мая Ставрополье примет соревнования по пробегам.



В июне пройдут старты по выездке в Нижнем Новгороде и троеборье — в Дубраве, а также пробеги в Санкт-Петербурге и турнир по выездке в Москве.