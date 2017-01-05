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https://sport.mail.ru/news/equestrianism/28338779/
5 января 2017, 13:12 | Летние: Конный спорт | Чемпионат.com

Е. Аристова сохранила лидерство в рейтинге FEI по выездке в зачёте для детей

Международная федерация конного спорта опубликовала новый рейтинг по выездке.

В зачёте для детей первые два места занимают представительницы России. Лидирует Екатерина Аристова. На второй позиции располагается Полина Иванова. Чешка Ева Ваврикова — третья. В топ-10 также входят россиянки Елизавета Самойленко и Анна Гусейнова.

Рейтинг Международной федерации конного спорта. Выездка. Дети
1 (1). Екатерина Аристова (Россия) — 1765.
2 (2). Полина Иванова (Россия) — 1702.
3 (3). Ева Ваврикова (Чехия) — 1623.

5 (5). Таисия Русакова (Россия) — 1580.

8 (8). Елизавета Самойленко (Россия) — 1536.
9 (9). Анна Гусейнова (Россия) — 1522.
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