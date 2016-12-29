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https://sport.mail.ru/news/equestrianism/28291956/
29 декабря 2016, 10:30 | Летние: Конный спорт | Чемпионат.com

Определены кандидаты в сборную России по троеборью на 2017 год

Официальный сайт Федерации конного спорта России опубликовал список кандидатов в сборную РФ по троеборью на 2017 год. Перечень был подан в Министерство спорта РФ по итогам заседания бюро ФКСР.

Основной состав: Игорь Атрохов, Максим Вакин, Евгения Высоцкая, Александр Марков, Андрей Митин, Михаил Настенко, Евгения Овчинникова, Даниил Потоцкий, Юрий Шумский.

Резервный состав: Юлия Жилина, Алексей Коршунов, Олеся Косарева, Светлана Машинистова, Виталий Сиваков, Татьяна Сивакова, Сергей Федорин, Альберт Халиков, Елизавета Шамшурина.

Юниоры: Елизавета Абдисатарова, Ирина Ивченкова, Мария Литвиненко, Анастасия Максимова, Дарья Селиваненко, Елизавета Скворцова, Анастасия Сосновцева, Елизавета Танакова.

Юноши: Оксана Болотина, Полина Дроздова, Виктория Капаций, Андрей Коршунов, Елизавета Макарова, Надежда Мартышева, Никита Пономарёв, Полина Рощупкина.
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